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بشرى لأهالي الأحساء بشأن سفلتة مخططات المنح بمدينة العيون

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سفلتة مخططات المنح بمدينة العيون
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أعلنت أمانة الأحساء، أنها تواصل المراحل التنفيذية بمشاريع سفلتة مخططات المنح في المدن.

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سفلتة مخططات المنح بمدينة العيون

وأكدت على حسابها في منصة إكس، أنها تعمل على خطة خمسية تهدف إلى سفلتة مخططات المنح، ضمن آليات ومعايير معتمدة من قبل الوزارة، من منطلق تنفيذ خدمات بلدية مثلى، تحقيقًا لجودة الحياة في المدن.


 نسبة الإنجاز في نطاق مدينة الهفوف

وأوضحت أن نسبة الإنجاز في نطاق مدينة الهفوف بلغت 35%، بينما حقق المشروع نسبة إنجاز تصل إلى 16% في مدينة العيون، وبلغت نسبة الإنجاز 20% في مدينة العمران، ووصلت نسبة التنفيذ في مدينة الجفر 25%.


وبينت أن مشاريع سفلتة مخططات المنح، تأتي ضمن خطط الأمانة التنفيذية وفقًا للدليل الإرشادي لتصميم البيئة العمرانية المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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