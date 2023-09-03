عاجل ورسميًا.. تعليق الدراسة في المنشآت التدريبية بأبها ومحافظات عسير

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أعلنت وكالة تعليق الدراسة، أنه تقرر، اليوم الأحد، تعليق الدراسة في المنشآت التدريبية بأبها وخميس مشيط وأحد رفيدة "بنين وبنات" للفترة المسائية.





حالة مطرية غزيرة مصحوبة برياح قوية





أمطار غزيرة وأتربة وسيول على أبها ومحافظات عسير





الحالة المطرية تستمر حتى العاشرة مساءً





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





يأتي هذا بناءً على تحذيرات المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، منبهًا لأمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.وأوضح أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على منطقة عسيروبين أن الأمطار والسيول على منطقة عسير، تشمل محافظات“المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.