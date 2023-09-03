عاجل ورسميًا.. تعليق الدراسة في المنشآت التدريبية بأبها ومحافظات عسير

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أعلنت وكالة تعليق
الدراسة، أنه تقرر، اليوم الأحد، تعليق الدراسة في المنشآت التدريبية بأبها وخميس مشيط وأحد رفيدة "بنين
وبنات" للفترة المسائية.
حالة
مطرية غزيرة مصحوبة برياح قويةيأتي
هذا بناءً على تحذيرات المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، منبهًا لأمطار غزيرة
مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
أمطار
غزيرة وأتربة وسيول على أبها ومحافظات عسيروأوضح
أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية،
وتساقط البرد وجريان السيول على منطقة عسير
وبين أن الأمطار والسيول على منطقة عسير، تشمل محافظات“المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.