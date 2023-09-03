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"المسند" يكشف عن موعد إغلاق التكييف البارد بهذه المناطق في المملكة

موعد إغلاق التكييف البارد
موعد إغلاق التكييف البارد
أ أ
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، عن موعد إغلاق التكييف البارد بهذه المناطق في المملكة.

بقي على إغلاق التكييف البارد نحو شهرين

وأوضح على حسابه بمنصة "إكس"، أنه بوجه عام وأنه وفقًا للشرق والوسط والشمال، فقد بقي على إغلاق التكييف البارد نحو شهرين، على وجه التقريب لا التحديد.

اختلاف الليل والنهار وتنوع الموقع الجغرافي

وأضاف أن ذلك يحدث بسبب الاختلاف بين الليل والنهار، ويتباين حسب المنطقة، وموقعها الجغرافي والفلكي، وتباين طبيعة الإنسان نفسه.
وبين أنه عادة درجة الحرارة في سبتمبر في الرياض، متوسط درجة الحرارة العظمى "الظهر" يتراوح بين 38-42 درجة مئوية، وأنه نادرًا ما تنخفض إلى أقل من 36م، أو تتجاوز 43م.
في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى "قُبيل الفجر"، حيث يتراوح بين 24 -29م، ونادرًا ما تنخفض عن 22م أو تتجاوز 31م .
وفي جدة تكون الرطوبة النسبية في أعلى نسبها خلال العام في شهر سبتمبر، والسبب في ذلك يعود لأكثر من عامل، ومنها أن مياه البحر الأحمر أخذت نصيبها من حرارة الشمس المتراكمة خلال أشد الشهور حرارة وهما يوليو وأغسطس.
وفي الثلث الثاني من شهر سبتمبر، عادة تنخفض درجة الحرارة العظمى دون الأربعينيات في الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل وفي الرياض والشرقية والقصيم في الثلث الأخير من سبتمبر، وفي مكة والمدينة الأسبوع الأول من أكتوبر بقية المناطق أقل من 40 الآن.

نظام التبريد الإلهي لكوكب الأرض

كما كشف "المسن"، أنه لولا نظام التبريد الإلهي لكوكب الأرض لهلك الناس من الحر أو القر في أنحاء واسعة شاسعة من المعمورة، ولتعطلت مصالح الناس الزراعية والتجارية.

الله أوجد للغبراء نظامًا تبريديًا جويًا وبحريًا

وأكد أن الله العزيز الحكيم أوجد للغبراء نظامًا تبريديًا جويًا، وبحريًا على مستويات عمودية مختلفة بنظام غاية في الدقة والقوة والحساسية.

التبريد الإلهي متمثل في التيارات البحرية

وأضاف أن هذا التبريد متمثل في التيارات البحرية، حيث هيأها الله سطحية، وسفلية كأقوى 16 مرة من كل أنهار العالم مجتمعة.

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