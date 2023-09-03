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إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. نقل مواطن من دبي بطائرة الإخلاء الطبي الجوي

إخلاء طبي لمواطنة من بولندا إلى المملكة بعد تعرضها لوعكة صحية
طائرة الإخلاء الطبي
أ أ
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أعلنت قنصلية المملكة في دبي، عن نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى المملكة.
وقالت القنصلية عبر حسابها في منصة "إكس"، إنها قامت بمتابعة نقل مواطن بالتعاون مع طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى المملكة، بإشراف مباشر من القنصل العام ورئيس قسم شؤون السعوديين.
وأضافت أن ذلك يأتي "إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على أبناء الوطن". 

أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي



الجدير بالذكر أن أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي يقوم سنويًا بنقل أكثر من (3000) مريض، بما يزيد عن (1600) رحلة نقل للمرضى.
بالإضافة لدوره المساند لوزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى في الاستجابة للحالات الطارئة والتصدي لجائحة كورونا.



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