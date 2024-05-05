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حضور اختبارات قياس بغير الزي السعودي؟.. تنبيه من "تقويم التعليم"

اختبارات 11
اختبارات - أرشيفية
أ أ
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شددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، على ضرورة الالتزام بالزي الذي لا يخالف الذوق العام عند حضور اختبارات القدرات العامة والتحصيلي دون اشتراط زي بعينه.اضافة اعلان
وردًا على استفسار حول ما إذا كان في الإمكان حضور الاختبارات بغير الزي السعودي، أجابت عبر حسابها في منصة "إكس": "تؤكد الهيئة على الالتزام بالزي المتوافق مع لائحة المحافظة على الذوق العام في مقرات الاختبارات، مع العلم بأن مقرات اختبار الطالبات تدار بفريق نسائي بالكامل".


اختبارات القدرات والتحصيلي للطلاب المقيمين المنتهية إقامتهم

وأتاحت الهيئة في إفادة سابقة، اختبارات القدرات والتحصيلي للطلاب المقيمين المنتهية إقامتهم. 
وقالت ردًا على استفسار لأحد الطلاب المنتهية إقامته:
يمكنك الدخول للاختبارات بأي من الوثائق الآتية:
-الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين.
-جواز السفر الشخصي.
-رخصة السياقة السعودية.

اختبار القدرات العامة

واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات. 
وعدد اختباراته 5 واحد، منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.
ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.

اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية

اختبار موحد يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في القسم العلمي من المرحلة الثانوية.
ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الطبيعي (العلمي)، والخريجين، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.
يركز الاختبار على المفاهيم العامة في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.
يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 22 سؤالاً.
للتهيئة للاختبار يمكنك زيارة برنامج التهيئة والتدريب.

أهداف اختبار التحصيل الدراسي

1 - قياس مستوى التحصيل في معايير الجاهزية للدراسة الجامعية.
2 - تقديم معيار للقبول في الدراسة ما بعد الثانوية لمختلف المؤسسات التعليمية.

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