عاجل.. متى يُفصل الطالب بسبب الغياب؟.. تعرف على الإجراءات التفصيلية

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استأنف أكثر من 6 ملايين وطالبة اليوم الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وشددت وزارة التعليم على إدارات التعليم، ضرورة تحقيق الانضباط بين الطلاب، من خلال حزمة توجيهات للقضاء على الغياب المتكرر للطلاب.

وتتمثل الإجراءات الواجب اتخاذها حيال غياب طالب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وفقًا للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد في الآتي:





غياب 3 أيام متصلة أو 5 أيام منفصلة



نسبة 10% دون عذر مقبول متصلة أو متقطعة خلال العام الدراسي



نسبة 15% دون عذر مقبول متصلة أو متقطعة خلال العام الدراسي



نسبة 20% دون عذر مقبول متصلة أو متقطعة خلال العام الدراسي



نسبة 25% دون عذر مقبول متصلة أو متقطعة خلال العام الدراسي



يحول الطالب إلى المرشد الطالبي لدراسة حالته.- إنذار.-استدعاء ولي الأمر.*يتم تسليم الطالب استدعاء خطي لولي الأمر بالحضور إلى المدرسة وتوضيح الإجراءات المترتبة على الغياب.-إنذار.-استدعاء ولي الأمر.-تعهد خطي.-التحويل لوحدة الخدمات.* تسليم الطالب استدعاء خطي لولي الأمر بالحضور إلى المدرسة وتوضيح الإجراءات المترتبة على الغياب.* أخذ تعهد خطي على ولي أمر الطالب بانتظام الطالب بالدراسة.* تحويل الطالب إلى وحدة الخدمات الإرشادية لمتابعة حالته.-استدعاء ولي الأمر.-التحويل لإدارة التعليم (إدارة التوجيه والإرشاد).-نقل الطالب لمدرسة أخرى.-التزام كتابي من ولي الأمر.-إنذار لولي الأمر.* تسليم الطالب استدعاء خطي لولي الأمر بالحضور إلى المدرسة.* تحويل الطالب إلى إدارة التعليم (إدارة التوجيه والإرشاد) لدراسة وضع الطالب وظروفه.* نقل الطالب إلى مدرسة أخرى بعد الرفع لمدير التعليم* أخذ الالتزام الكتابي من ولي الأمر بانتظام الطالب في الدراسة.* توقيع ولي أمر الطالب على إنذار بحرمان الطالب من الانتظام بالدراسة والتحويل لطالب منتسب.-الرفع لإدارة التعليم.-التحويل لطالب منتسب وفق ضوابط القبول والانتساب.* الرفع من قبل إدارة المدرسة لإدارة التعليم عن وضع الطالب لتقييم حالته وما قدم له من خدمات إرشادية وتربوية وطلب تحويله إلى طالب منتسب.* إصدار قرار من مدير التعليم بحرمان الطالب من الانتظام في الدراسة وتحويله لطالب منتسب وفق ضوابط القبول والانتساب.