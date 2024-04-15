الإثنين، 06 شوال 1445 ، 15 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية: نشدد على ضرورة السعي لهدنة مستدامة ورفع الحصار عن غزة

4554435ف
وزير الخارجية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، إن المملكة تشدد على ضرورة السعي لهدنة مستدامة ورفع الحصار عن غزة.اضافة اعلان
وشارك سموه، اليوم الاثنين، في الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، المنعقد في العاصمة الأوزبكية طشقند.


 وأكد في كلمته خلال الاجتماع، أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين دول الخليج وآسيا الوسطى بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة، مشيرًا إلى النمو الواسع في العلاقات المشتركة خلال السنوات الماضية.

تعزيز مصالح دول الخليج وآسيا الوسطى

 وأشار إلى أهمية تعزيز مصالح دول الخليج وآسيا الوسطى لجعل أقاليمنا منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة تعطي الأمل في مستقبلٍ أفضل للجميع، منوهاً بالتوافق الواسع بين دول الخليج وآسيا الوسطى تجاه أهمية إحلال السلام وتشجيع الحلول التفاوضية ودعم الأمن والاستقرار والتنمية.


 وشدد سموه على أهمية تضافر الجهود في سبيل ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها دولياً وإحلال السلام عبر المفاوضات وفقاً لمبادرة السلام العربية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.

ضرورة السعي لهدنة مستدامة ورفع الحصار عن غزة

 وأكد سمو وزير الخارجية أهمية مواصلة الجهود في سبيل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضرورة السعي لهدنة مستدامة بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني بشكلٍ دائم.


 حضر الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح القهرة، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي.

اقرأ أيضا

تنبيه عاجل من "الموارد البشرية" بخصوص توطين وظائف مبيعات التأمين

يبدأ اليوم.. "تعليم مكة" يعلن توقيت الدوام الصيفي للمتبقي من العام الدراسي الحالي

اجتاح سلطنة عمان.. هل يؤثر "منخفض المطير" على أجواء المملكة؟

عاجل.. كم يتبقى على صرف راتب شهر إبريل؟

أهم 10.. ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة والاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية 11:26 م الأحد، 14 أبريل 2024

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني

أهم 10 11:30 ص الأحد، 14 أبريل 2024

أهم 10.. تطورات الهجوم الإيراني ومواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث وصلاحية تأشيرة العمرة

فيصل بن فرحان وزير الخارجية 9:31 م الخميس، 11 أبريل 2024

وزير الخارجية يبحث الأوضاع في قطاع غزة والسودان مع نظيريه الأمريكي والجزائري

وزير الخارجية الامير فيصل بن فرحان في مؤتمر ميونيخ 8:42 م الثلاثاء، 09 أبريل 2024

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره المالطي