الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

وظائف تعليمية في معهد الإدارة العامة.. التفاصيل ورابط التقديم

معهد الإدارة العامة
معهد الإدارة العامة
أ أ
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يعلن معهد الإدارة العامة عن توفر وظائف تعليمية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير.
وسيتم التعاقد للعمل بالمركز الرئيس والفروع والتي يرغب بشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة في كل من (الرياض، جدة، الدمام، أبها) على النحو التالي:اضافة اعلان

- وظائف المدربين (حملة الماجستير)

المتطلبات: درجة الماجستير في تخصص (الإدارة العامة، المالية العامة، العلوم المالية، الموارد البشرية، إدارة المخاطر المالية، السلوك التنظيمي).


- وظائف مساعدي المدربين (حملة البكالوريوس)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (ادارة الأعمال، ادارة سلاسل الامداد، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات، الاقتصاد، هندسة البرمجيات).

الشروط العامة

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ان تكون الدراسة لجميع المراحل العلمية بنظام الانتظام.
- أن تكون الدراسة لمرحلة الماجستير بنظام المواد الدراسية أو نظام المواد الدراسية والبحث معا.
- ألا يقل المعدل التراكمي عن (3.75 من 5) أو (3 من 4).
- ألا يكون قد مضى على تاريخ التخرج أكثر من 3 سنوات لحملة البكالوريوس.
- أن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن (37) لحملة الماجستير، و (27) لحملة البكالوريوس.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- الالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.
- الالتزام بإكمال الدراسات العليا لحملة البكالوريوس في الخارج حسب التخصص الذي يحدده المعهد لدرجة الماجستير.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تم إيقافه من عمله سابقا.

نبذة عن المعهد

المعهد جهة مركزية للتدريب والتطوير ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال الإدارة وتطوير الموارد البشرية للإسهام بكفاءة وفاعلية في تحقيق المستهدفات التنموية للملكة العربية السعودية 
ومساهمة إستراتيجية المعهد في رؤية المملكة 2030 وتتخذ المبادرة وسرعة الاستجابة والابتكار منهج عمل يمكن حكومة المملكة من تحقيق أهدافها التنموية.

طريقة التقديم

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1445/4/22هـ.

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