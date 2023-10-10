وظائف تعليمية في معهد الإدارة العامة.. التفاصيل ورابط التقديم

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يعلن معهد الإدارة العامة عن توفر وظائف تعليمية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير.

وسيتم التعاقد للعمل بالمركز الرئيس والفروع والتي يرغب بشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة في كل من (الرياض، جدة، الدمام، أبها) على النحو التالي: اضافة اعلان





- وظائف المدربين (حملة الماجستير)



المتطلبات: درجة الماجستير في تخصص (الإدارة العامة، المالية العامة، العلوم المالية، الموارد البشرية، إدارة المخاطر المالية، السلوك التنظيمي).





- وظائف مساعدي المدربين (حملة البكالوريوس)



الشروط العامة



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طريقة التقديم

