الجمعة 24 شوال .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 24 شوال 1445 هجرية، الموافق 3 مايو 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 24 شوال 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:34 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:44.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:23 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:41 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 24 شوال 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 4:27المدينة – 4:20الرياض – 3:52○ موعد أذان الظهرمكة – 12:18المدينة – 12:19الرياض – 11:51○ موعد أذان العصرمكة – 3:39المدينة – 3:46الرياض – 3:18○ موعد أذان المغربمكة – 6:48المدينة – 6:53الرياض – 6:25○ موعد أذان العشاءمكة – 8:18المدينة – 8:23الرياض – 8:55