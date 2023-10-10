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صحيفة تواصل الالكترونية

المرور يكشف 270 اعتداءً يوميًا على حق المعاقين

مواقف المعاقين
الأماكن المخصصة للمعاقين
أ أ
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ضبط المرور السعودي 7542 مركبة مخالفة خلال الشهر الماضي، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل 270 مركبة مخالفة يوميًا.اضافة اعلان
جاء ذلك ضمن العمل الميداني الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.


تعدياً ومخالفة مرورية

أكد المرور السعودي أن مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة حق من حقوقهم ووضعت لخدمتهم، وأشار إلى أن استخدام غيرهم لهذه المواقف يعتبر تعديًا ومخالفة مرورية.
وأكد أن الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل غير هذه الفئة المسموح لها يعدّ مخالفة مرورية، عرامتها تتراوح ما بين 500 إلى 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.


ضبط 113 دراجة آلية مخالفة يوميًا

أعلنت إدارة المرور السعودي أيضًا ضبط 3169 دراجة آلية مخالفة خلال الشهر الماضي بمعدل 113 دراجة آلية في اليوم بجميع مناطق المملكة.
وأوضح المرور أنه تم تحديد المخالفات التي يقوم بها سائقو الدراجات النارية في الشوارع والطرق العامة في المملكة، سواء عدم وجود التراخيص اللازمة أو السرعة.


مخالفة عدم ارتداء الخوذة 2000 ريال

بين المرور السعودي أن عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية يعد مخالفة مرورية، تفرض بشأنها غرامة مالية تصل في حدها الأقصى إلى 2000 ريال.

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