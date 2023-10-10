المرور يكشف 270 اعتداءً يوميًا على حق المعاقين

ضبط المرور السعودي
7542 مركبة مخالفة خلال الشهر الماضي، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي
الاحتياجات الخاصة بمعدل 270 مركبة مخالفة يوميًا.
جاء ذلك ضمن العمل الميداني الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
أكد المرور
السعودي أن مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة حق من حقوقهم ووضعت لخدمتهم، وأشار إلى أن
استخدام غيرهم لهذه المواقف يعتبر تعديًا ومخالفة مرورية.
تعدياً ومخالفة مرورية
وأكد أن الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل غير هذه الفئة المسموح لها يعدّ مخالفة مرورية، عرامتها تتراوح ما بين 500 إلى 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.
أعلنت إدارة
المرور السعودي أيضًا ضبط 3169 دراجة آلية مخالفة خلال الشهر الماضي بمعدل 113
دراجة آلية في اليوم بجميع مناطق المملكة.
ضبط 113 دراجة آلية مخالفة يوميًا
وأوضح المرور أنه تم تحديد المخالفات التي يقوم بها سائقو الدراجات النارية في الشوارع والطرق العامة في المملكة، سواء عدم وجود التراخيص اللازمة أو السرعة.