المملكة تدعو إلى اجتماع عاجل لمنظمة التعاون لبحث التصعيد في غزة

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دعت المملكة، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع وزاري عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التصعيد في غزة.

وحسب "الإخبارية" فإن المملكة دعت لعقد اجتماع وزاري عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التصعيد في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية. اضافة اعلان





منظمة التعاون تدين العدوان على غزة



اتصال بين ولي العهد والرئيس الفلسطيني



المملكة تتواصل مع كافة الأطراف لوقف أعمال التصعيد



محمود عباس يشكر جهود المملكة



ودانت منظمة التعاون الإسلامي "العدوان على غزة"، محملةً "إسرائيل مسؤولية تجاهل القرارات الدولية".وأكدت أنها تجدد إدانتها للعدوان العسكري الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.ووفق "العربية"، فقد تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، اليوم من الرئيس محمود عباس وجرى خلال الاتصال بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.وقد أكد ولي العهد أن المملكة تبذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري ومنع اتساعه في المنطقة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين.كما أكد أن المملكة مستمرة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.من ناحيته، شكر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المملكة على المواقف الثابتة والجهود التي تبذلها، للوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.ونقل بيان عن الرئيس عباس القول إنه يقدر عاليًا الجهود التي تبذلها المملكة لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته.