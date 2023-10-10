الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقديم.. "أرامكو ياسرف" تطرح وظائف إدارية وتقنية

فرص وظائف
وظائف أرامكو
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة "ياسرف" في ينبع الصناعية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وفنية وهندسية، تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية

- مشغل
- مهندس مرافق
- قائد مجموعة التميز
- منسق خدمات الدعم
- ممثل خدمات الدعم (لا تتطلب خبرة)
- رئيس طاقم التحول والمعدات الثقيلة
- محلل الأمن السيبراني (لا تتطلب خبرة)

مزايا العمل في شركة ياسرف

- مرتبات تنافسية.
- بدل نقل.
- بدل سكن.
- بدل مواصلات.
- مكافأة سنوية.
- برامج تدريب وتطوير.
- برنامج الادخار الوظيفي.
- برنامج لتمليك المساكن للسعوديين.
- تأمين طبي للموظف وأفراد أسرته ووالديه المعالين شرعا.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط، (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

معهد الإدارة العامة
1:11 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

وظائف تعليمية في معهد الإدارة العامة.. التفاصيل ورابط التقديم

صندوق الاستثمارات العامة
1:05 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

97 وظيفة شاغرة في شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة لكل التخصصات

حساب-المواطن-1
12:51 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

بالأرقام.. تفاصيل الدفعة الـ 71 من حساب المواطن

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
11:37 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المراجعين والمحاسبين لحملة البكالوريوس

اقرأ أيضا

خدمة اليوم.. 4 خطوات للاطلاع على أحكام القضاء التجاري

بعد ساعات من صرف الدفعة الجديدة.. حساب المواطن يكشف سبب التغيير في مقدار الدعم

مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف شاغرة

خطوات تعديل رقم الهاتف الجوال على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

حساب المواطن يعلن عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

F7-94NoXAAALgSc 2:34 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

سارع بالتقديم.. "المنافسة" تطرح وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس

جامعة الملك عبدالعزيز 10:08 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

رابط التقديم.. جامعة الملك عبد العزيز تطرح 84 وظيفة لحملة البكالوريوس

الهيئة العامة لعقارات الدولة 9:34 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

سارع بالتقديم.. "عقارات الدولة" تطرح وظائف إدارية وقانونية لهؤلاء

ارامكو السعودية 11:48 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

بشرى للخريجين.. "أرامكو" توفر وظائف إدارية وتقنية لا تشترط الخبرة

اقرأ أيضا

حساب المواطن
10:59 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

ماذا تعني حالة "مكتمل" في حساب المواطن؟

الاحوال المدنية
10:10 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

تفاصيل خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية وخطوات الاستفادة منها

حساب المواطن
9:59 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

حساب المواطن يكشف عن مدة السفر التي تتسبب في وقف الدعم

منصة إحكام
9:27 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

منصة إحكام توضح حقيقة إعفاء مستفيدي الضمان من المقابل المالي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

التعاون-الإسلامي-2
1:08 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

المملكة تدعو إلى اجتماع عاجل لمنظمة التعاون لبحث التصعيد في غزة

حساب-المواطن-1
12:51 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

بالأرقام.. تفاصيل الدفعة الـ 71 من حساب المواطن

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
11:54 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

تحذير عاجل لـ "الزكاة والضريبة" من هؤلاء المحتالين

الطفل الانطوائي
11:30 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

كيف تعزز ثقة ابنك في نفسه؟.. 12 نصيحة مهمة

أمطار غزيرة
11:16 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار وأتربة على هذه المناطق

هيئة تقويم التعليم والتدريب
10:57 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

توضيح مهم لـ"تقويم التعليم" بشأن صرف المكافآت المالية للاختبارات