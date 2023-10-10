سارع بالتقديم.. "أرامكو ياسرف" تطرح وظائف إدارية وتقنية

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة "ياسرف" في ينبع الصناعية عن توفر
وظائف إدارية وتقنية وفنية وهندسية، تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس
حسب المسميات والتخصصات التالية:
المسميات الوظيفية- مشغل
- مهندس مرافق
- قائد مجموعة التميز
- منسق خدمات الدعم
- ممثل خدمات الدعم (لا تتطلب خبرة)
- رئيس طاقم التحول والمعدات الثقيلة
- محلل الأمن السيبراني (لا تتطلب خبرة)
مزايا
العمل في شركة ياسرف- مرتبات
تنافسية.
- بدل نقل.
- بدل سكن.
- بدل مواصلات.
- مكافأة سنوية.
- برامج تدريب وتطوير.
- برنامج الادخار الوظيفي.
- برنامج لتمليك المساكن للسعوديين.
- تأمين طبي للموظف وأفراد أسرته ووالديه المعالين شرعا.