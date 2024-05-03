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عاجل ورسميًا.. مجلس الوزراء يحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه

المتهمين
منع تكبيل المتهمين رسميًا
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وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إضافة فقرة إلى المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، تقضي يحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه. اضافة اعلان
ونص التعديل الذي نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" على الآتي: 
إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 /3 /1436هـ- تحمل الرقم (5) بالنص الآتي: "يُحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطرًا على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار".

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