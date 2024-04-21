وزير المالية: التحديات الجيوسياسية لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي (فيديو)

أ أ



قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن تصاعد التوترات الجيوسياسية والتي ستكون لها عواقب سلبية على الاقتصاد العالمي بلا شك.





التحديات الجيوساسية







التحديات الجيوسياسية يمكن أن يكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح#الإخبارية pic.twitter.com/XMrlsNUhmZ فيديو | وزير المالية محمد الجدعان:التحديات الجيوسياسية يمكن أن يكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح #أسواق_السعودية April 21, 2024

الحرب في أوكرانيا وغزة وعرقلة الشحن بالبحر الأحمر



وأضاف أن "العالم ليس خاليًا من التحديات، التحديات الجيوساسية واحدة منها كما ذكرت يمكن أن يكون لها تداعيات خطرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح".وأوضح أن "الدول ذات الدخل المنخفض، ليست تعاني بنفس القدر بالتأكيد، فالاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة تتمتع بوضع أفضل بكثير من الدول ذات الدخل المنخفض، وبشكل عام التركيز هو على المرونة، وأعضاء اللجنة الاستشارية الدولية، سيحاولون البحث دائمًا عن طرق لتوفير الدعم المطلوب للدول ذات الدخل المنخفض".وقال الجدعان إن هناك اتفاقا عامًا بين الأعضاء على أنه لا يمكن حل القضايا العالمية إلا من خلال التعاون ومن خلال المنتديات، بما فيها منتديات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ومنتديات صندوق النقد الدولي التي توفر منصات لمناقشات بناءة ومناسبة للتعامل مع هذه التحديات.وكان الجدعان قال على هامش جلسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، يوم الجمعة، إن أعضاء اللجنة يقرون بأن الحرب في أوكرانيا والأزمة في غزة وعرقلة الشحن في البحر الأحمر لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.وأوضح أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان متوقعًا قبل عام ويتجه لهبوط سلس.وأشار إلى أنه من المؤسف للغاية أن نرى تزايد التوتر الجيوسياسي، لافتًا إلى أنه ينبغي التأكد من تقديم الدعم للدول المنخفضة الدخل والتي تواجه مصاعب كذلك.