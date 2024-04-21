إنذار أحمر لـ 8 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة والرياض و10 مناطق من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد تحذيرًا من أمطار مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.





أمطار غزيرة وصواعق رعدية ورياح وأتربة على هذه المناطق



صواعق وأمطار وأتربة ورياح قوية حتى الثامنة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح عبر حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة المدينة المنورة وتشمل"الحناكية والعهد وخيبر".2 - منطقة تبوك وتشمل"البدع وحقل وتيماء والوجه وضباء ونيوم".3 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل"طريف والقويعية ورفحاء وعرعر".4 - منطقة الجوف وتشمل"القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل".5 - منطقة نجران وتشمل"شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".6 - منطقة مكة المكرمة وتشمل"العرضيات والطائف وأضم وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية".7 - المنطقة الشرقية وتشمل"الأحساء والعديد وبقيق و قرية العليا حفر الباطن والخفجي والنعيرية".8 - منطقة حائل وتشمل"الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وسميراء وغزلانة وموقق".9 - منطقة الباحة، وتشمل “الحجرة والمخواة وقلوة فرعة غامد الزناد والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".10 - منطقة الرياض وتشمل"الدرعية والعاصمة وحريملاء ومرات وضرما ووالزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطية بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".11 - منطقة جازان وتشمل"الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".12 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.13 - منطقة القصيم وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءًفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السرعة.