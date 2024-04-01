القبض على شخصين وفتاة لمخالفتهم الآداب العامة في الرياض

الإحالة إلى النيابة العامة اضافة اعلان



دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على شخصين وفتاة لمخالفتهم الآداب العامة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية. pic.twitter.com/hGy6qYgyAS — الأمن العام (@security_gov) April 1, 2024

وأوضح الأمن العام، أنه جاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

مشاجرة جماعية بجازان

أيضا قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ظهروا في محتوى مرئي اثر مشاجرة جماعية بينهم.

وجرى إيقاعهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجاري القبض على آخرين ومن وثق ونشر المحتوى.



ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض القبض على شخصين وفتاة لمخالفتهم الآداب العامة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية.وأوضح الأمن العام، أنه تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وكانت شرطة منطقة الرياض قد ألقت في وقت سابق، القبض على (5) مقيمين بمحافظة شقراء إثر مشاجرة جماعية لخلاف بينهم.