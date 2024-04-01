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القبض على شخصين وفتاة لمخالفتهم الآداب العامة في الرياض

القبض على شخصين وفتاة
القبض على شخصين وفتاة
أ أ
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ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض  القبض على شخصين وفتاة لمخالفتهم الآداب العامة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

الإحالة إلى النيابة العامةاضافة اعلان

وأوضح الأمن العام، أنه تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وكانت شرطة منطقة الرياض قد ألقت في وقت سابق، القبض على (5) مقيمين بمحافظة شقراء إثر مشاجرة جماعية لخلاف بينهم.
 

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