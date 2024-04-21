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اليوم.. بدء الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات في جميع مناطق المملكة

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طبيق الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات
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أعلنت الهيئة العامة للنقل، أنها بدأت اليوم الأحد، الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات في جميع المناطق، وذلك امتداداً لسلسلة إطلاق الرصد الآلي لمخالفات النقل العام في المملكة.اضافة اعلان

الأنشطة المشمولة في الرصد الآلي

وأوضحت أن الأنشطة المشمولة في الرصد الآلي، تضمنت أنشطة نقل البضائع، وتأجير الشاحنات، وحافلات النقل الدولي، وتأجير الحافلات، حيث يسهم القرار في الحفاظ على السلامة وتعزيز السلامة المرورية.


وأضافت أن من أبرز المخالفات التي سيتم رصدُها، تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل شـاحنة أو حافلة ببطاقة منتهية، وانتهاء العمر التشغيلـي للحافلة.

تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات

وأشارت الهيئة إلى أن القرار يضمن أيضاً التأكّد مـن تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات أو الشاحنات، وتعزيـز الجـودة والامتثال للحافلات الوطنية والشاحنات، وتحقيق أهداف الإستراتيجية العامـة للنقـل والخدمات اللوجستية.

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