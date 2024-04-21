قنصلية المملكة في دبي تتكفل بأكثر من 200 مواطن عالق

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تبذل القنصلية العامة للمملكة في دبي، جهودًا حثيثة لإجلاء المواطنين السعوديين بعد توقف الرحلات من وإلى مطار دبي، جراء العاصفة القوية التي اجتاحت الإمارات.

القنصلية بدأت فور تلقيها خبر وجود مسافرين عالقين في المطار بنقلهم إلى مختلف الفنادق، كما سعت إلى تأمين احتياجاتهم من تذاكر سفر وغيرها.

قال راكان كريم، أحد العالقين في الإمارات، لفضائية "الإخبارية": "وصلنا المطار بطلوع الروح، لكن وجدنا القنصلية السعودية تحتضن المواطنين، تحجز لهم فنادق، حيث نقيم في الفنادق التي أمنتها القنصلية".

وأضاف: "مشكلة الطيران والحجوزات تسبب مشكلة كبيرة الآن، كل يوم نواجه تحديًا أكبر، خطوط طيران ضئيلة في عودتنا إلى أرض الوطن".





4 أرقام للطوارئ، للتواصل



أمطار غزيرة

وخصصت القنصلية السعودية في دبي، 4 أرقام للطوارئ، للتواصل هاتفيًا مع المواطنين العالقين هناك في ظل عدم انتظام الرحلات الجوية إلى المملكة.وقالت القنصلية عبر حسابها في منصة "إكس": "نظرًا لاستمرار عدم انتظام الرحلات المغادرة من دبي إلى المملكة وحرصًا على إخواننا وأخواتنا المواطنين وتسهيلاً عليهم فإن القنصلية قامت بإستحداث عدد ٤ أرقام للطوارئ للتواصل هاتفيًا وواتس اب".والأرقام هي:00971505012995009715059803130097156353853300971504351185وكانت القنصلية أعلنت الثلاثاء تخصيص رقم هاتف للتواصل 00971504522258، للتواصل من جانب المواطنين والمواطنات المتضررين من الحالة المطرية في مدينة دبي والإمارات الشمالية التواصل مع القنصلية على هاتف الطوارئ.والثلاثاء. تساقطت أمطار غزيرة بمستوى لم تشهده الإمارات منذ 75 عامًا، مما تسبب بفيضانات غير مسبوقة أغرقت الطرق وأودت بشخص في إمارة رأس الخيمة.وأكدت مطارات دبي أن الفرق العاملة تبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم الكامل للمسافرين في مطار دبي الدولي، المتضررين من تأخير الرحلات الجوية بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا.https://x.com/alekhbariyatv/status/1781812589875306525