عاجل.. حجز الحساب البنكي بعد انتهاء فترة تخفيض المخالفات.. المرور يوضح

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أصدرت الإدارة العامة للمرور اليوم توضيحًا مهمًا
بشأن حجز
الحساب البنكي بعد انتهاء فترة التخفيض والمهلة.
حجز الحساب البنكي بعد انتهاء فترة تخفيض المخالفاتوأوضحت عبر حسابها في منصة "إكس"، أنه في حال انتهاء فترة سريان التخفيض 50% دون سداد
المخالفة تعود قيمة غرامة المخالفة للقيمة نفسها قبل التخفيض.
السلام عليكم هل سيتم حجز الحساب البنكي بعد انتهاء فترة التخفيض والمهله ام هذه مجرد إشاعه ارجو التوضيح— ريما🇸🇦 (@gbaush) April 20, 2024
جاء ذلك ردًا على سؤال يقول:" السلام عليكم هل سيتم حجز الحساب البنكي بعد انتهاء فترة التخفيض والمهله أم هذه مجرد إشاعة أرجو التوضيح".
آلية
إجراءات تسديد المخالفات المروريةوكانت
الإدارة كشفت عن آلية إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقًا
للمادة "75".
وأكدت أنه للمخالف حق تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه بها، وفي حال عدم اعتراضه، أو تقديم اعتراض وتـم رفـضـه، أو تعديل قيمة غرامة المخالفة في مدة 15 يومًا.
تسديد المخالفات أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة
75وبينت
أنه يمكن للمخالف طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يومًا، خلال فترة الـ15
يومًا، وسيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من قيمة الحد الأدنى".
وأشارت إلى أنه لن يستفاد من التخفيض بعد انتهاء 45 يومًا، ولم يتم رفع طلب التمديد بعد انتهاء أول 30 يومًا من مهلة طلب التمديد "90 يومًا".