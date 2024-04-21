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عاجل.. حجز الحساب البنكي بعد انتهاء فترة تخفيض المخالفات.. المرور يوضح

المرور السعودي
المرور
أ أ
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أصدرت الإدارة العامة للمرور اليوم توضيحًا مهمًا بشأن حجز الحساب البنكي بعد انتهاء فترة التخفيض والمهلة.

حجز الحساب البنكي بعد انتهاء فترة تخفيض المخالفاتاضافة اعلان

وأوضحت عبر حسابها في منصة "إكس"، أنه في حال انتهاء فترة سريان التخفيض 50% دون سداد المخالفة تعود قيمة غرامة المخالفة للقيمة نفسها قبل التخفيض.

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول:" السلام عليكم هل سيتم حجز الحساب البنكي بعد انتهاء فترة التخفيض والمهله أم هذه مجرد إشاعة أرجو التوضيح".

آلية إجراءات تسديد المخالفات المرورية

وكانت الإدارة كشفت عن آلية إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة "75".


وأكدت أنه للمخالف حق تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه بها، وفي حال عدم اعتراضه، أو تقديم اعتراض وتـم رفـضـه، أو تعديل قيمة غرامة المخالفة في مدة 15 يومًا.

 تسديد المخالفات أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة 75

وبينت أنه يمكن للمخالف طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يومًا، خلال فترة الـ15 يومًا، وسيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من قيمة الحد الأدنى".


وأشارت إلى أنه لن يستفاد من التخفيض بعد انتهاء 45 يومًا، ولم يتم رفع طلب التمديد بعد انتهاء أول 30 يومًا من مهلة طلب التمديد "90 يومًا".

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