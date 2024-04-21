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أعلنت مؤسسة "تكافل" الخيرية، عن مواعيد تسجيل طلاب وطالبات التعليم العام ذوي الحاجة في برامجها للعام الدراسي القادم 1446هـ.





بدء التسجيل في برنامج تكافل بالمدارس المشمولة



وأوضحت أن التسجيل يبدأ اليوم الأحد 12 شوال 1445هـ الموافق 21 أبريل 2024م حتى تاريخ 1 ذي القعدة 1445هـ الموافق 9 مايو 2024م؛ وذلك عن طريق مدارس التعليم المشمولة بنظام "تكافل".

وأكدت أن هذا الاهتمام يأتي لمساندة المحتاجين بما يدعم نجاحهم واستمرار تحصيلهم الدراسي، والسعي لمساندتهم ليكونوا خير مُعين لأسرهم وسواعد منتجة في خدمة الوطن وقيادته.



طريقة التسجيل في برنامج تكافل بالمدارس المشمولة



الشروط الواجب توفرها للتسجيل في تكافل الطلاب:



وأضافت أن التسجيل يتم من خلال لجان "تكافل" في مدارس التعليم العام المشمولة بنظامها، الذين بدورهم يقومون بحصر وتسجيل بيانات الطلاب والطالبات المحتاجين وفق خصوصية عالية، ومن ثم تقوم المؤسسة بتطبيق شروط الاستحقاق من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم المسجلة لدى الجهات الرسمية كوزارة التعليم ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدة جهات أخرى.1 - أن يكون من ابناء المملكة.2 - أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي.3 - الحالة المادية متوسطة أو محدودة الدخل.4 - من الطلاب المتفوقين وليس من المشاغبين.5 - أن يكون الطالب منتظمًا في المدرسة وليس طالب منازل.

إزالة العوائق المادية والاجتماعية



وبينت المؤسسة أنها تهدف من هذه البرامج النوعية إلى دعم طلابها وطالباتها المستفيدين، وإزالة ما قد يواجههم من عوائق مادية أو اجتماعية تحول بينهم وبين الحصول على تعليم متميز، ليكونوا أفرادًا منتجين وناجحين في المستقبل.وتُعَد مؤسسة "تكافل" الخيرية إحدى المؤسسات الخيرية المتخصصة في مجال التنمية التعليمية، وتدعم من خلال برامجها ومشاريعها أكثر من 400 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.