إحكام: هذه المواقع لايجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات

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كشفت منصة "إحكام" عن المواقع التي لايجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
قائمة بأسماء المواقعوفيما يلي قائمة بتلك المواقع:
-حدود الحرمين الشريفين.
-مسارات ومحطات الكهرباء.
-المواقع الأثرية.
-قمم الجبال.
-المحميات الوطنية.
-المشاعر المقدسة.
-الأملاك العامة الصادرة بها صكوك.
-مواقع الخامات المعدنية.
-مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض.
-محميات الحياة الفطرية.
-حرم البحر ومشاريع الاسترزاع السمكي.
-المرافق والخدمات العامة.
-مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها.
-مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة.
-أراضي المراعي والغابات.
-أراضي المتنزهات البرية.
-الأراضي الساحلية.
-حرم الحدود.
تعرف على المواقع التي لايجوز اكتساب الملكية فيها— إحكام | Ehkaam (@Ehkaam_sa) April 28, 2024
شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات و التعليمات #إحكام pic.twitter.com/eAzztHMJEI