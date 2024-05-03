إحكام: هذه المواقع لايجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات

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كشفت منصة "إحكام" عن المواقع التي لايجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.





قائمة بأسماء المواقع





شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات و التعليمات pic.twitter.com/eAzztHMJEI تعرف على المواقع التي لايجوز اكتساب الملكية فيهاشرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات و التعليمات #إحكام April 28, 2024

وفيما يلي قائمة بتلك المواقع:-حدود الحرمين الشريفين.-مسارات ومحطات الكهرباء.-المواقع الأثرية.-قمم الجبال.-المحميات الوطنية.-المشاعر المقدسة.-الأملاك العامة الصادرة بها صكوك.-مواقع الخامات المعدنية.-مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض.-محميات الحياة الفطرية.-حرم البحر ومشاريع الاسترزاع السمكي.-المرافق والخدمات العامة.-مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها.-مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة.-أراضي المراعي والغابات.-أراضي المتنزهات البرية.-الأراضي الساحلية.-حرم الحدود.