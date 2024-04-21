عاجل.. بعد تقديم صرف دفعة أبريل.. توضيح من حساب المواطن حول موعد أهلية دفعة مايو

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يترقب مستفيدو حساب المواطن، إعلان نتيجة أهلية الدورة 78 (شهر مايو 2024).

وفي الشهر الماضي، صدرت نتائج الأهلية للدورة 77 (شهر أبريل 2024)، وذلك نظرًا لتبكير الإيداع في الثالث من الشهر الجاري، بسبب تزامن الموعد الشهري المحدد للصرف مع عيد الفطر المبارك.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول متى تصدر أهلية مايو؟: "سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)".



أهلاً بك ،سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية ) ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 20, 2024

أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على أهلية حساب المواطن؟



المستهدفون من حساب المواطن



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