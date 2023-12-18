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عاجل.. في انتظار حكم الشرع.. تحركات أمنية واسعة بدولة عربية بعد ردة 23 رجلا وامرأة عن الإسلام

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أرشيفية
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قامت السلطات الأمنية في موريتانيا بتوقيف 23 رجلا وامرأة وذلك بعد ردتهم عن الإسلام والدخول في المسيحية.

23 شخصا ارتدوا عن الإسلام في موريتانيا:اضافة اعلان


وبحسب ما ذكرت صحيفة "أصوات مغاربية"، فإن القوانين في موريتانيا تقضي بأنها "جمهورية إسلامية" ويصف الإسلام بكونه "دين الشعب والدولة"، ويجرم القانون الردة ويعاقب عليها بإنهاء الحياة.

وأوضحت الصحيفة أن التوقيف جاء بعد تداول مقطع فيديو أظهر حضور عدد من سكان مدينة سيلبابي عملية تحويل الأشخاص إلى المسيحية، بينما لم يصدر عن السلطات الموريتانية أي تعليق بهذا الخصوص.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تحدثت في الـ30 من الشهر الماضي عن توقيف الأمن الموريتاني لعدة أشخاص يشتبه في ردتهم عن الإسلام ودخولهم  المسيحية بمدينة سيلبابي، الواقعة في ولاية كيدي ماغا، جنوب البلاد.

موريتانيا أم شنقيط:


يذكر أن كلمة موريتانيا لم تكن تطلق على المجال الجغرافي المعروف حاليا بـ"موريتانيا".

 أما الاسم الأصلي فهو "بلاد شنقيط" والسكان كانوا يسمون "الشناقطة"، لكن فرنسا أطلقت اسم "موريتانيا" على البلد حين استعمرته مطلع القرن الماضي.

كما لا توجد في البلاد ديانة غير الإسلام، حيث يقول الموريتانيون إنهم شعب مسلم مئة في المئة،  ولا تفيد الأرقام الرسمية بوجود أي مجموعات دينية غير مسلمة في المجتمع.

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