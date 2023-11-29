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فرار سجناء من سجن محصن بعاصمة عربية

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سجين
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نمكن عدد من سجناء سجن روصو الذي 203 كلم جنوب العاصمة الموريتانية نواكشوط من الفرار.

فرار سجناء من سجن روصو:اضافة اعلان


وبحسب ما ذكره موقع "أصوات مغاربية"، فقد باشرت السلطات الأمنية الموريتانية تمشيط شوارع وأحياء روصو، عاصمة ولاية اترارزة في الساعات الماضية بحثا عن الفارين. 

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الأمر يتعلق بثلاثة سجناء، فروا من السجن المدني السبت بالتزامن مع صلاة المغرب.

وأوضحت أنه من بين الفارين متهم بجريمة قتل وآخر يقضي عقوبة 5 سنوات على خلفية سطوه على سيارة وكيل الجمهورية. 

فيما ذكر موقع "الأخبار" المحلي أن السلطات تمكنت في الساعات الماضية من اعتقال أحد السجناء الفارين بالقرب من السوق المركزي لروصو. 

عمليات هروب مماثلة:


في مارس الماضي تمكن 4 متهمين بالإرهاب من الفرار من السجن المركزي بنواكشوط بعد اشتباك مسلح أسفر عن مقتل رجلي أمن. 

وبعد نحو أسبوع من فرارهم، أعلنت السلطات مقتل 3 منهم واعتقال رابع خلال عملية أمنية شمالي البلاد.
يذكر أن سجن روصو يعد أحد أقدم السجون في البلاد، وسبق للمؤسسة السجنية أن شهدت عملية فرار مماثلة عام 2020، حين تمكن 7 سجناء من الهروب بعد أن اعتدوا على الحراس.

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