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سيول جارفة تقتحم المنازل وتجرف الحيوانات بدولة خليجية

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وثق مقطع فيديو تداولته حسابات عمانية سيول شديدة تجرف الحيوانات وتقتحم المنازل في إحدى الولايات بسلطنة عمان.

سيول جارفة في عمان:اضافة اعلان

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "الخيمة العمانية"، أودية قوية تجتاح ولاية المزيونة مع دخولها للمنازل في محافظة ظفار.
وتظهر بعض الحيوانات وسط السيول وهي تحاول النجاة مع شدة جريان السيول وغزارة الأمطار، إضافة إلى اقتحام المياه للعديد من المنازل.

سيول تقتلع النخيل بسلطنة عمان:

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو مشهد مذهلا لتجريف السيول التي انحدرت بقوة في أحد الوديان وجرفت أشجار النخيل واقتلعتها من أمكانها.
ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب"الخيمة العمانية"، السيول وهي تسير بقوة، حيث تقتلع أشجار النخيل في طريقها، وذلك مع صيحات وعلو أصوات سكان المنطقة التي اجتاحتها السيول.

غرق معدات الإنقاذ في سلطنة عمان:

كما وثق مقطع فيديو آخر تم تداوله على منصة إكس وثق غرق المعدات أثناء محاولات الإنقاذ في السيول التي ضربت العديد من الولايات في سلطنة عمان.
ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "الخيمة العمانية"، جريان السيول التي جرفت معدات الإنقاذ في بركة الموز بولاية نزوﯼ.
كما يظهر وقوف الأهالي عاجزين عن فعل شيء على حافة مجرى السيول، والتي ظهرت مندفعة وأخذت في طريقها المعدات التي جاءت لأجل عمليات الإنقاذ بالولاية.

السيول في ولاية محوت العمانية:

أيضا وثق مقطع فيديو تناقلته حسابات عمانية مشهدا مذهلا لتدفق مياه السويل لإحدى الولايات في سلطنة عمان.
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "الخيمة العمانية" المياه وهي تتدفق بغزارة حيث وصلت إلى منتصف جذوع الأشجار وذلك يوم الجمعة الماضية في الجوبة بولاية محوت.

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