سيول جارفة تقتحم المنازل وتجرف الحيوانات بدولة خليجية

سيول جارفة في عمان: اضافة اعلان



سيول تقتلع النخيل بسلطنة عمان:



غرق معدات الإنقاذ في سلطنة عمان:



السيول في ولاية محوت العمانية:



وثق مقطع فيديو تداولته حسابات عمانية سيول شديدة تجرف الحيوانات وتقتحم المنازل في إحدى الولايات بسلطنة عمان.ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "الخيمة العمانية"، أودية قوية تجتاح ولاية المزيونة مع دخولها للمنازل في محافظة ظفار.وتظهر بعض الحيوانات وسط السيول وهي تحاول النجاة مع شدة جريان السيول وغزارة الأمطار، إضافة إلى اقتحام المياه للعديد من المنازل.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو مشهد مذهلا لتجريف السيول التي انحدرت بقوة في أحد الوديان وجرفت أشجار النخيل واقتلعتها من أمكانها.ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب"الخيمة العمانية"، السيول وهي تسير بقوة، حيث تقتلع أشجار النخيل في طريقها، وذلك مع صيحات وعلو أصوات سكان المنطقة التي اجتاحتها السيول.كما وثق مقطع فيديو آخر تم تداوله على منصة إكس وثق غرق المعدات أثناء محاولات الإنقاذ في السيول التي ضربت العديد من الولايات في سلطنة عمان.ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "الخيمة العمانية"، جريان السيول التي جرفت معدات الإنقاذ في بركة الموز بولاية نزوﯼ.كما يظهر وقوف الأهالي عاجزين عن فعل شيء على حافة مجرى السيول، والتي ظهرت مندفعة وأخذت في طريقها المعدات التي جاءت لأجل عمليات الإنقاذ بالولاية.أيضا وثق مقطع فيديو تناقلته حسابات عمانية مشهدا مذهلا لتدفق مياه السويل لإحدى الولايات في سلطنة عمان.وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "الخيمة العمانية" المياه وهي تتدفق بغزارة حيث وصلت إلى منتصف جذوع الأشجار وذلك يوم الجمعة الماضية في الجوبة بولاية محوت.