السودان يبحث إنهاء تجميد عضويته في الاتحاد الإفريقي

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أعربت الخرطوم، الأحد، عن تطلعها للتعاون مع الاتحاد الإفريقي وبحث إنهاء تجميد عضوية السودان في التكتل القاري.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية السوداني عوض حسين علي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي مساء السبت، وذلك على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الغامبية بانجول، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أمس الأحد.





بحث إنهاء تجميد عضوية السودان



حلول عاجلة للحرب في السودان



وذكرت الوكالة أن الوزير السوداني "أعرب عن تطلعه للتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، والبحث في رفع قرار تجميد عضوية السودان في الاتحاد، كونه من الدول المؤسسة له وجميع المؤسسات الإفريقية".وأضافت أن ذلك "بما يضمن انخراط السودان في كافة القضايا داخل البيت الإفريقي".وقرر الاتحاد الإفريقي تجميد عضوية السودان بالتكتل القاري في 27 أكتوبر 2021، بعد يومين من فرض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان "إجراءات استثنائية" منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ.ونقلت "سونا" عن فكي تأكيده "على اهتمام المفوضية الإفريقية لإيجاد حلول عاجلة (للحرب المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع) بما يحقق تطلعات الشعب السوداني ويحافظ على مكتسباتهم".ومنذ منتصف إبريل 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربًا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.وتزايدت دعوات أممية ودولية إلى تجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية بالبلاد من أصل 18.