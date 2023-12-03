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صحيفة تواصل الالكترونية

رقم صادم.. 14 ألف حكم بالطلاق في دولة عربية

طلاق
ارشيفية
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ارتفع  عدد حالات الطلاق في تونس بطريقة غير متوقعة خلال العام الماضي، بحسب ما كشفته وزارة العدل في البلاد.

حالات الطلاق في تونس:


 ونقلت صحيفة "أصوات مغاربية" عن المكلفة بمأمورية بديوان وزيرة العدل، إيمان معاوية، أنه قد  ارتفع عدد الأحكام الصادرة في مادة الطلاق في تونس خلال السنة القضائية 2021-2022 إلى 14706 أحكام قضائية مقابل 12598 حكما قضائيا بالطلاق في العامين الماضيين.

وأوضحت  أن عدد الأحكام الصادرة بالطلاق بالتراضي في السنة القضائية 2021-2022 هو الأعلى من إجمالي عدد الأحكام.

كما أشارت إلى تسجيل 5708 أحكام بالتراضي، تليها أحكام الطلاق الصادرة إثر طلب الزوج والتي بلغ عددها 4299 حكما مقابل 3399 حكما بالطلاق بموجب رغبة الزوجة.

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وأضافت أن مؤسسة الزواج أصبحت تعاني في السنوات الأخيرة هشاشة واضحة مما جعلها في كثير من الأحيان لا تصمد أمام الهزات التي تشهدها إما:
1-بسبب الصعوبات المالية والاجتماعية والنفسية.
2- بسبب التحولات السلوكية لأحد الطرفين أو كلاهما.

كما نوهت أيضا أن وزارة العدل تحرص على تبني رؤية ترتكز على مفهوم الأسرة ومراعاة عناصر التماسك الأسري وحفظ الروابط العائلية من التصدع عند مباشرة القضايا الشخصية.

وأوضح مختصون أنه من أبرز أسباب الطلاق في تونس تدخل أسرة الزوجة أو الزوج في العائلة المصغرة الأمر الذي يتسبب في خلق صراع في الوسط العائلي ينتهي في كثير من الأحيان بالطلاق.

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