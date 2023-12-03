رقم صادم.. 14 ألف حكم بالطلاق في دولة عربية

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ارتفع عدد حالات الطلاق في تونس بطريقة غير متوقعة خلال العام الماضي، بحسب ما كشفته وزارة العدل في البلاد.





حالات الطلاق في تونس:



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ونقلت صحيفة "أصوات مغاربية" عن المكلفة بمأمورية بديوان وزيرة العدل، إيمان معاوية، أنه قد ارتفع عدد الأحكام الصادرة في مادة الطلاق في تونس خلال السنة القضائية 2021-2022 إلى 14706 أحكام قضائية مقابل 12598 حكما قضائيا بالطلاق في العامين الماضيين.وأوضحت أن عدد الأحكام الصادرة بالطلاق بالتراضي في السنة القضائية 2021-2022 هو الأعلى من إجمالي عدد الأحكام.كما أشارت إلى تسجيل 5708 أحكام بالتراضي، تليها أحكام الطلاق الصادرة إثر طلب الزوج والتي بلغ عددها 4299 حكما مقابل 3399 حكما بالطلاق بموجب رغبة الزوجة.