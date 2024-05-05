مقتل 1155 جندياً أوكرانيا خلال يوم.. روسيا تعلن عن تحرير بلدة جديدة بعد اشتباكات ضارية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها أكملت تحرير بلدة أوتشيريتينو بدونيتسك، ودمرت مستودعا للصواريخ غربية الصنع قرب أوديسا، فيما خسر الجيش الأوكراني نحو 1155 جنديا خلال يوم.



تحرير بلدة وصد هجوم أوكراني:



أبرز النقاط الأخرى الواردة في تقرير الدفاع الروسية:



وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات من مجموعة قوات "الوسط" حررت بلدة أوشيريتينو بجمهورية دونيتسك بالكامل، وحسنت وضعها التكتيكي، كما أنها صد 8 هجمات مضادة وكبدت العدو خسائر بلغت نحو 380 جنديا، ودمرت عددا من المعدات الحربية بينها دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع.يذكر أن تحرير أوشيريتينو له أهمية استراتيجية بالنسبة للجيش الروسي، حيث تقع البلدة على مرتفعات مهيمنة ويمكن استخدامها كنقطة انطلاق مناسبة لتطوير الهجوم في محورين هامين في وقت واحد.كما يتيح تحرير أوشيريتينو لقطع الطرق اللوجستية التي تربط ثلاثة محاور عسكرية رئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة.- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها على طول خط المواجهة وضربت مواقع معادية في خاركوف ودونيتسك، كما صدت 6 هجمات في أراضي لوغانسك، وبلغت خسائر العدو نحو 305 عسكريين- سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، حيث تكبد العدو خسائر تصل إلى 290 جنديا- سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك أيضا، وخسر الجيش الأوكراني نحو 135 عسكريا- أصابة وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" بنيرانيها تجمعات القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث بلغت خسائر العدو نحو 45 جنديا- تدمير مستودع أسلحة صاروخية غربية الصنع بالقرب من مدينة أوديسا، إضافة إلى محطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-19" في خاركوف- ضرب مستودع الوقود التابع للمركز اللوجستي المشترك رقم 218 للقوات الأوكرانية، وورش إنتاج وقود للصواريخ، وأسلحة للطائرات المسيرة، وإصابة قوات ومعدات معادية في 108 مناطق- إسقاط 20 طائرة أوكرانية بدون طيار وقنبلتين موجهتين من نوع Hammer فرنسية الصنع.