تجمهر وإطلاق نار.. بيان لوزارة الداخلية الكويتية

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كشفت وزارة الداخلية الكويتية، حقيقة مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يظهر تجمهر عدد من الأشخاص على رجال الأمن وإطلاق نار في الهواء.

وقالت الوزارة في بيان، إن الفيديو "يعود لعام 2018 أثناء عملية ضبط أحد المستهترين، حيث تم اتخاذ اللازم في حينه".

وأهابت بالجميع تحري الدقة وعدم تداول الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.



