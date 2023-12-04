حبس رئيس دولة عربية سابق ومصادرة ممتلكاته

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قالت وكالة الأخبار الموريتانية، إن المحكمة المختصة في جرائم الفساد حكمت بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات في الملف رقم: 0001/2021 المعروف بملف العشرية. اضافة اعلان





غسل الأموال والإثراء غير المشروع:



مصادرة الأموال:



اتهامات للرئيس السابق:

