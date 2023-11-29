فرار مئات الآلاف من الشباب الأوكراني إلى الاتحاد الأوروبي تفادياً لقتال الروس

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كشفت صحيفة "بولتيكو" عن فرار 650,000 شاب في سن الخدمة العسكرية من بلدهم إلى دول الاتحاد الأوروبي حتى لا يتم استدعائهم لقتال الروس.





أعذار للهروب من التجنيد": اضافة اعلان



تعبئة عامة:



وأوضحت أن نسبة كبيرة ممن بقي أصبح يدفع الأموال للأطباء لاستلام أعذار طبية تفادياً لدخول الجيش.واعترف مسؤولون رفيعو المستوى بأنهم يكافحون الآن للحصول على أفراد لتجنيدهم.في وقت سابق، حثت أوكرانيا مواطنيها في سن التجنيد على تحديث بياناتهم في المكاتب التابعة للجيش، وذلك "للتغلب على خوفهم" في حملة تجنيد مع استمرار الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية على القوات الروسية.وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن الحملة تعتمد على مقاطع فيديو جيدة الإنتاج وصور لجنود بارزين مع شهاداتهم التي وصفوا فيها طريقة تغلبهم على الخوف.وأضافت ماليار "نحن جميعا بشر وكلنا تغلبنا على هذا الخوف من أجل النصر"، داعية المواطنين في سن التجنيد لتحديث بياناتهم الشخصية في مكاتب التجنيد.وأشارت إلى أنه لن يكون هناك تجنيد تلقائي لجميع من يحدثون بياناتهم، كما أنه لن ينتهي المطاف بهم جميعا في ساحات القتال.وفي فبراير 2022، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تعبئة عامة لمواجهة القوات الروسية، وأصبح جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما في مرمى الاستدعاء.ووقع زيلينسكي مرسوما بإقالة جميع رؤساء مكاتب التجنيد في الأقاليم، بعدما كشف تحقيق على مستوى البلاد عن عشرات القضايا المتعلقة بالفساد والانتهاكات.