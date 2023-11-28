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زوجة رئيس الاستخبارات الأوكرانية تتعرض للتسمم.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟

رئيس أوكرانيا
أوكرانيا
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تعرضت زوجة رئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية، بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، إلى التسمم بالمعادن الثقيلة، وهي تخضع الآن للعلاج بالمستشفى. اضافة اعلان
ونقلت صحيفة «بابل» الأوكرانية، عن مصدر في الاستخبارات الأوكرانية، قولها إن «زوجة رئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية ماريانا بودانوفا أصيبت بالتسمم بالمعادن الثقيلة، وهي الآن في المستشفى».

تدهور الحالة الصحية


وأفاد مصدر مطلع، أن زوجة بودانوف دخلت المستشفى بعد تدهور مستمر في صحتها، وهي الآن تكمل مسار العلاج.
وأوضحت الصحيفة أن تلك المواد «(المعادن الثقيلة) لا تستخدم بأي حال من الأحوال في الحياة اليومية أو في الشؤون العسكرية. وقد يشير وجودها إلى محاولة متعمدة لتسميم شخص معين»، بحسب روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، ردت الولايات المتحدة الأمريكية على مطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي، حول ضرورة إرسال مساعدات مالية له من قبل الولايات المتحدة.

مساعدات أمريكية لأوكرانيا:


وأعلن البيت الأبيض أنه قام بصرف  96% من الأموال المخصصة لأوكرانيا.

وأوضح أننا  قدمنا لهم أكثر من 60 مليار دولار كمساعدات أمنية واقتصادية ومالية وإنسانية وغيرها، لم يتبقى إلا 4% من المال المخصص لدعمهم.

يذكر أن زيلينسكي كان قد طلب من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة تسريع تقديم المساعدات المالية لبلاده ولو على سبيل القروض، على أن يتم ردها لاحقا.

تحذيرات الرئيس الأوكراني:

وكان قد حذر أيضا في وقت سابق زعماء أوروبيين، من أن روسيا بوسعها إعادة بناء قدراتها العسكرية ومهاجمة دول أخرى في غضون خمسة أعوام إن ترددت القارة في دعمها لكييف.

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