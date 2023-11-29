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مليونا شخص في روسيا وأوكرانيا يعيشون في ظلام دامس بسبب "عاصفة القرن"

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عاصفة القرم
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ضربت "عاصفة القرن"مناطق عدة في روسيا وأوكرانيا ودمرت قرى بأكملها وجعلت نحو مليوني شخص يعيشون في ظلام دامس.

وكالة الأنباء الروسية:اضافة اعلان


ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الطاقة الروسية أن العاصفة تسببت، الاثنين، بانقطاع التيار الكهربائي عن نحو مليوني شخص في روسيا والقرم وفي عدة مناطق سيطرت عليها موسكو في أكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن أكثر المناطق تضرراً هي شبه جزيرة القرم وجنوب روسيا ومناطق محتلة جزئياً في دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون في أوكرانيا.
وبدأت "عاصفة القرن" كما وصفتها وسائل الاعلام الروسية، اعتبارا من الأحد على ما أفادت فرق الانقاذ.

منتجعات ساحلية 

وفي منطقة كراسنودار التي تضم منتجعات ساحلية مثل سوتشي وأنابا، اقتلعت الرياح مئات الأشجار والمنشآت الحديد على الشواطئ ليل الأحد الاثنين ما أدى إلى سقوط جرحى على ما أفاد المكتب المحلي لوزارة حالات الطوارئ الروسية.

وفي فيتيلزيفو قرب أنابا تسببت العاصفة بجنوح سفينة الشحن الكبيرة "بلو شارك" التي ترفع علم بيليز وفق المصدر نفسه.

وفي سوتشي، أدى سوء الأحوال الجوية إلى اضطرابات في حركة القطارات بسبب سقوط أشجار على السكك الحديد.

وفي نوفوروسييسك في منطقة كراسنودار أيضا، أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب بحر قزوين، تعليق عمليات تحميل النفط ووضع ناقلات النفط في مكان آمن بسبب "الأحوال الجوية غير المؤاتية بتاتا" مع رياح تصل سرعتها إلى 86 كيلومترا في الساعة وأمواج يبلغ ارتفاعها ثمانية أمتار.

وفي القرم، غمرت مياه البحر الأسود طرقات سريعة فيما عرض التلفزيون الروسي مشاهد لأمواج تضرب سيارات كانت تحاول شق طريقها عبر المياه.

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