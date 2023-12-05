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هل اقتربت روسيا من حسم المعركة في أوكرانيا؟.. تصريح مفاجيء من البيت الأبيض

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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بعث البيت الأبيض رسالة للكونغرس الأمريكي مكتوب فيها: أموالنا على وشك النفاد، لن نتمكن من تزويد أوكرانيا بالأسلحة المطلوبة ولا توفيرها من مخزوننا العسكري".اضافة اعلان

البيت الأبيض لا يملك مصباحا سحريا:


وأضاف البيت الأبيض - بحسب وسائل إعلام عالمية: "لا نملك مصباح سحري لتوفير المال، المال ينفد، وحتى الوقت بدأ ينفد، هذا يعني احتمال تحقيق الانتصارات لروسيا".

في وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادرها بأن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي تعارض فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تطال دولا أخرى في العالم، وتشكك في جدوى مثل هذه العقوبات.

تخفيف المقترحات

قالت الوكالة إن مجموعة من الدول الأعضاء تسعى إلى تخفيف المقترحات المقدمة من الاتحاد الأوروبي الهادفة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا عبر دول ثالثة.

وأضافت أن "المفوضية الأوروبية تقترح فرض حظر على إعادة تصدير السلع الأساسية إلى روسيا أو استخدامها في روسيا، كما تقترح أيضا مطالبة الشركات بإيداع مبلغ معين في حساب ضمان، على أن يتم تحويل نصفه على الأقل إلى صندوق ائتماني لأوكرانيا إذا انتهكت الشركة العقوبات وفي هذه الحالة، يتم إنهاء العقود مع هذه الشركات، وسيكون المصدرون ملزمين أيضا بإبلاغ السلطات الوطنية عن أي انتهاكات من قبل شركات الدول الثالثة.

الشكوك حول شرعيتها

إلا أن دبلوماسيين من مجموعة من الدول الأعضاء الرئيسية أثاروا عددا من المخاوف بشأن مقترحات المفوضية بما في ذلك الشكوك حول شرعيتها، وما إذا كان طلب مثل هذه الضمانات والشروط من المستوردين قابلا للتطبيق، وتريد الدول أيضا تضييق نطاق البنود المحتملة وقائمة السلع التي سيغطيها الإجراء المقترح.
 كما تشعر بعض الدول الأعضاء بالقلق من أن المطالب التعاقدية يمكن أن تضع الشركات الأوروبية في وضع تنافسي غير ملائم.

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