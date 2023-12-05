هل اقتربت روسيا من حسم المعركة في أوكرانيا؟.. تصريح مفاجيء من البيت الأبيض

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بعث البيت الأبيض رسالة للكونغرس الأمريكي مكتوب فيها: أموالنا على وشك النفاد، لن نتمكن من تزويد أوكرانيا بالأسلحة المطلوبة ولا توفيرها من مخزوننا العسكري". اضافة اعلان





البيت الأبيض لا يملك مصباحا سحريا:



تخفيف المقترحات



الشكوك حول شرعيتها

