الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

مشهد مروع لحفرة تبتلع سيارة بعاصمة عربية

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سادت موجة من التعليقات والسخرية بين نشطاء ليبيين، بسبب انهيار مفاجئ بأحد طرق العاصمة الليبية طرابلس، أدى إلى ابتلاع سيارة في حفرة أحدثها الانهيار.
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حفرة تبتلع سيارة:

وبحسب ما تم تداوله فقد انصب أغلب التعليقات من النشطاء على مشروع "عودة الحياة" الذي تتبناه حكومة الوحدة الوطنية لتأهيل بنية المدينة.

وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام محلية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وقع الانهيار بطريق "الفرناج" المؤدي إلى جامعة طرابلس.

ويعتبر  طريق الفرناج من الطرق الحيوية  التي يستخدمها آلاف الطلبة والموظفين يومياً، وهو ما يفسر  انتشار صورة الحفرة بسرعة عبر صفحات مواقع التواصل.

مبررات الحكومة الليبية:


من جانبهم تداول نشطاء ومدونون على نطاق واسع صوراً للسيارة الغارقة في وسط الحفرة، وأرفقوها بتعليقات تراوحت بين السخرية من المشهد ومطالبات بالشفافية وتحري المهنية في صيانة الطرق.

وفي الرد على الحادثة من قبل جهاز "تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق" أوضح أن الانهيار المفاجئ وقع على خطٍ قديم متهالك منفذ منذ عام .

وذكرت  منصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، أن الجزء الذي حدث به الانهيار يأتي ضمن أعمال "المرحلة الثانية" التي سيباشر تنفيذها في الأمد القريب وستستمر أعمال استبدال هذا الخط بالكامل.
واستخدم مدونون هاشتاغ "عودة الحياه"، الذي تتبناه حكومة عبد الحميد الدبيبة شعاراً لمشاريعها، مصحوباً بصورة الانهيار للتعبير عن انتقادهم لأداء الحكومة. 

ولم يقتنع آخرون بالخبر وتساءلوا عما إذا كانت الصورة عبارة عن "فوتوشوب"، لكن تأكيد السلطات المعلومة حسم هذه الفرضية.

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