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بعد السيارة الجيب.. هدايا جديدة لسائق الشيول منقذ الشباب بوادي جعبة في بيشة

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أظهر مقطع فيديو جديد تم تداوله على منصة إكس هدايا جديدة تم تقديمها لسائق الشيول الذي تمكن من إنقاذ الشبان في وادي جعبة ببيشة.

هدايا جديدة لسائق الشيول:

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ويظهر مقطع الفيديو المتداول، الهدايا التي قدمت لصاحب "الشيول" الذي تدخل لإنقاذ شبان من سيول وادي جعبة.
وشملت الهدايا المقدمة في سيارة شاص، وجمال كانت محملة على سيارات أخرى، وسط حضور عدد كبير من قبيلة الشبان الذي أنقذهم راعي الشيول.
يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد تداولوا مقطع فيديو يوثق أظهر الفيديو لحظة حضور المواطن عايض الأكلبي، بالشيول الخاص به قاطعاً مسافة 7 كيلو مترات وهو يقوده حتى وصل إلى وادي جعبة ببيشة.

هدية جيب شاص لسائق الشيول:


كما تداول نشطاء مقطع فيديو على منصة إكس، يوثق قيام مواطن بإهداء سيارة جيب شاص موديل 2024، لسائق الشيول منقذ الشباب من سيول وادي الجعبة.
وكان قائد الشيول قد قام بعمل بطولي، حيث أنقذ أربعة شباب علقوا وسط السيل في "وادي الجعبة".
وبحسب الفيديو قال مقدم السيارة: "هذه الشاص هديتي لعايض الأكلبي صاحب الوجه الجميل بعد إنقاذه للشباب وهذا هدية له من كود شهران".

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هدية غير متوقعة لسائق الشيول منقذ الشبان من سيل وادي الجعبة

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