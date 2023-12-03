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صحيفة تواصل الالكترونية

"فهد" يفاجئ مجموعة من الشباب بتناول الكبسة في وجبة العشاء

فهد
فهد
أ أ
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وثق  مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة حيوان "الفهد" مجموعة شباب كان يتولون وجبتهم.


فهد يشارك الشباب في وجبة عشاء:



ويظهر مقطع  الفيديو علامات الخوف والرعب على ملامح الشباب الذين توقفوا عن تناول وجبة العشاء.

وظل الشباب يلقون النظرات على الحيوان الذي يتنقل بفمه وقدمه لتناول ما يريد من الكبسة.

أيضا لاحظ موثق الفيديو خوف أحد الشباب فمازحه بقوله: اتعشى يا حسون، وخاطبهم بقوله: يعطيكم العافية يا شباب فيه ضيف يتعشى معكم.

نمر يقفز فوق صخور عسير:


وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو لحظة صعود نمر عربي جبال تهامة بعسير.


وقفز النمر فوق الصخور، في الوقت الذي كان يتم فيه التقاط حركته بواسطة إحدى الكاميرات.

ويعد النمر ال عربي من الحيوانات المهددة بالانقراض وتحرص الدولة على توفير كل السبل له منعا لانقراضه.

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معلومات عن النمر العربي


والنمر العربي من الحيوانات الثديية اللاحمة (آكلات اللحوم) والتي تتبع فصيلة السنوريات، وهو نوع فرعي من النمر موطنه شبه الجزيرة العربية الذي يشمل اليوم جنوب سوريا، وفلسطين، والمملكة، والإمارات، واليمن، وعمان. 

ويعتبر النمر العربي أكبر وأقوى أنواع القطط العربية، ولكنه يبقى الأصغر حجمًا بين سلالات النمور جميعها، والتي تنتشر في قارتي آسيا وأفريقيا.

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