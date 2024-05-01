تقتلع النخيل.. فيديو متداول لقوة السيول بمكة

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس مدى قوة اندفاع السيول في مكة، والتي تسببت في اقتلاع أشجار النخيل من جذوره.



سيول تقتلع أشجار النخيل:



رياح تقتلع الأشجار في جازان:



سيل حوره التاريخي شمال مكة اليوم 40كلم شال بعض النخيل ويعتبر وادي حوره في ديار المساعيد من هذيل احد روافد وادي فاطمه pic.twitter.com/Xnek675pEb April 30, 2024

وكان نشطاء قد تداولوا على منصة "إكس"، فيديو يظهر قوة سيل حوره التاريخي الذي ضرب شمال مكة ،خلال الساعات الماضية.وبحسب الفيديو تسبب في اقتلاع عدد من أشجار النخيل وأحدث خرابًا في وادي حوره في ديار المساعيد، وهو واحد من الروافد الهامة لوادي فاطمة.وحظي الفيديو بتفاعل كبير في المملكة، حيث انتشر على نطاق واسع، لتوثيقه قوة السيل وقدرته على اقتلاع أشجار النخيل التي كانت تعتبر معلما أساسيا من معالم المنطقة.كما وثق مقطع فيديو في وقت سابق عاصفة في أبوعريش تسببت في اقتلاع الأشجار في أكبر مزرعة للبابايا بمنطقة جازان.وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته "العربية السعودية"، فقد تسببت عاصفة قوية في اقتلاع عدد من الأشجار بأكبر مزرعة للبابايا في منطقة أبوعريش بجازان .ويظهر مقطع الفيديو المتداول سقوط العديد من أشجار وسقوط حبات الثمار على الأرض في مزرعة البابايا في أبو عريش.