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تقتلع النخيل.. فيديو متداول لقوة السيول بمكة

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السيول
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس مدى قوة اندفاع السيول في مكة، والتي تسببت في اقتلاع أشجار النخيل من جذوره.

سيول تقتلع أشجار النخيل:اضافة اعلان

وكان نشطاء قد تداولوا على منصة "إكس"، فيديو يظهر قوة سيل حوره التاريخي الذي ضرب شمال مكة ،خلال الساعات الماضية.
وبحسب الفيديو تسبب في اقتلاع عدد من أشجار النخيل وأحدث خرابًا في وادي حوره في ديار المساعيد، وهو واحد من الروافد الهامة لوادي فاطمة.
وحظي الفيديو بتفاعل كبير في المملكة، حيث انتشر على نطاق واسع، لتوثيقه قوة السيل وقدرته على اقتلاع أشجار النخيل التي كانت تعتبر معلما أساسيا من معالم المنطقة.

رياح تقتلع الأشجار في جازان:

كما وثق مقطع فيديو في وقت سابق عاصفة في أبوعريش تسببت  في اقتلاع الأشجار في أكبر مزرعة للبابايا بمنطقة جازان.
وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته "العربية السعودية"، فقد تسببت عاصفة قوية في اقتلاع عدد من الأشجار بأكبر مزرعة للبابايا في منطقة أبوعريش بجازان .
ويظهر مقطع الفيديو المتداول سقوط العديد من أشجار وسقوط حبات الثمار على الأرض في مزرعة البابايا في أبو عريش.

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