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الحدث الأغرب عالمياً.. سقوط طائرتين في نفس التوقيت والمكان بمطار دولي

طائرة
الحادث
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في واقعة نادرة الحدوث في إقلاع وهبوط الطائرات بالمطارات الدولية، تعرضت طائرتان في تنزانيا لحادثين منفصلين في يوم واحد.

 الغريب أن الحادثتين وقعتا في نفس اليوم ونفس المكان داخل مطار في تنزانيا، والذي أسفر عن وقوع أضرار جسيمة بالطائرتين.اضافة اعلان

هبوط طائرة بمطار تنزانيا:


وكانت طائرة تابعة لشركة يونايتد إير زنجبار من زنجبار، قد أقلعت في وقت مبكر من صباح يوم 28 نوفمبر، قبالة ساحل تنزانيا، وعلى متنها 30 راكبًا وثلاثة من أفراد الطاقم.
وعند اقتراب الطائرة من وجهتها، مهبط طائرات كيكوبوجا، أبلغ الطاقم عن مشاكل في جهاز هبوط الطائرة.


جهاز الهبوط الرئيسي:


وقد تمكنت الطائرة من الهبوط لكن المناورة تسببت في انهيار جهاز الهبوط الرئيسي وخرجت الطائرة عن المدرج.

ويظهر الفيديو تعرض الطائرة لأضرار جسيمة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، بحسب ما تم نشره من تقارير.


حادث مأساوي آخر بمطار تنزانيا:



الغريب أنه بعد ساعات قليلة، تعرضت مدينة كيكوبوجا لحادث آخر،  حيث كانت طائرة من طراز Sindbard Air Embraer تقلع من كيكوبوغا في طريقها إلى زنجبار عندما تعرضت لانهيار في مقدمتها أثناء زيادة سرعتها للخروج من المطار.

وقد اصطدم جناحها الأيمن بمبنى قبل أن تتوقف الطائرة، التي كانت تقل 30 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم، ولم يبلغ عن وقوع إصابات، حتى هذه اللحظة.

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