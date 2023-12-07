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مشهد مروع لأنثى فيل وصغيريها تفاجأوا بقطيع من اللبؤات

فيل
فيل
أ أ
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"  لحظة هجوم قطيع من اللبؤات على أنثى فيل وصغيريها التوأم في بوتسوانا بأفريقيا الجنوبية.

أنثى تحتضن طفليها من الللبؤات:اضافة اعلان


وأظهر مقطع الفيديو المتداول أنثى الفيل وهي تحتضن طفليها التي خرجت بحثا عن ماء من أجلهما وأثناء ذلك داهمتها اللبؤات .

أيضا حاولت الدفاع عن صغيريها ومنع وصول اللبوات إليهما لكن المحاولة باءت بالفشل حيث كان من الصعب حماية صغيرين في آن واحد ونجحت إحدى اللبوات في أخذ أحدهما.

ولم يتمكن مصور الفيديو من مواصلة التصوير بسبب ما حل بالفيل الأم وصغيرها.

فيل يقتلع شجرة ضخمة:


وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا مذهلا لفيل قام باقتلاع شجرة ضخمة.

ويظهر مقطع الفيديو الفيل وهو يقوم بمحاولة على ما يبدو أنها مداعبة مع الشجرة، حيث قام بتحريكها عدة مرات.

وعقب تحريكها من قبل الفيل اهنزت بطريقة عنيفة لتسقط على الأرض بعد اقتلاعها من جذورها ما يدل على قوة الفيل المذهلة.

أنثى فيل تسحق تمساحا:


فيما وثق مقطع فيديو آخر، والذي التقط خلال رحلة سياحية في زامبيا لحظات مروعة لأنثى فيل غاضبة وهي تسحق تمساحاً هدد صغيرها حتى الموت.

وأظهر الفيديو، الذي التقطه سائح اسمه هانز هنريك هار، قيام أنثى الفيل الضخمة بالإمساك بالتمساح من ذيله ودهسه وسحقها حتى الموت.

وظهر التمساح، الذي يبدو أن طوله يتراوح بين 8 و10 أقدام وحاول أن يفتك بصغيرها ، وهو يندفع في المياه الضحلة بينما تستمر أنثى الفيل في سحقه.

وبعد دقائق معدودة، ظهرت أنثى الفيل وهي تمسك بالتمساح من ذيله، فيما باقي جسمه تحت الماء وتدهسه بأقدامها، بحسب صحيفة الصن البريطانية.

وبعدها لم يظهر التمساح أي حركة وظل مستقراً تحت الماء، حتى نهاية الهجوم الغاضب، مما يشير إلى أنه أصيب بجروح قاتلة أو أنه نفق سحقاً.

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