هنود حاولوا الإمساك بـ"نمر".. شاهد ماذا حدث؟ (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو غريب لمجموعة هنود يحاولون الإمساك بنمر طليق في أحد الشوارع مستخدمين العصي.

نمر يهاجم هنود:

وأبان الفيديو النمر يخرج من أحد المباني بينما ينتظره عدد من الرجال وبأيديهم العصي، حيث قفز النمر على أحدهم وحاول افتراسه بينما تناوب الرجال على ضربه من كل اتجاه.

وعلق بعض النشطاء، أن الرجال ضربوا بعضهم البعض بالعصا أكثر من ضربهم للنمر الطليق، حتى تمكن النمر من الفرار منهم والرجوع مرة أخرى للمبنى دون الإمساك به.



نمر في شوارع ليبيا:



تربية الحيوانات المفترسة في ليبيا



وفي وقت سابق، كثفت الجهات المعنية في ليبيا، عملية البحث عن نمر فر من صاحبه صاحبه في مدينة مسلاته الواقعة شمال العاصمة طرابلس.وقال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة بحكومة الوحدة الليبية: "بعد فرار نمر من صاحبه بمدينة مسلاته التي تبتعد عن العاصمة طرابلس حوالي 100 أو 120 كم تسبب في حالة من الذعر للسكان في المنطقة الواقعة شمال غربي ليبيا خلال الساعات الماضية، جميع الأجهزة الأمنية في حالة استنفار منذ فرار النمر بمدينة مسلاتة وتجري عمليات البحث واسعة النطاق في تلك المنطقة الشاسعة".وأوضح أن "عملية البحث ستكون صعبة بسبب تضاريس المنطقة من غابات وكثافة أشجار الزيتون"، مشيرًا إلى أن "تلك المنطقة وعرة وجبلية"، وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم".ولايزال البحث عنه جاريا حتى الآن من قبل الشرطة الزراعية والبحث الجنائي وبعض المتطوعين، بمحاولة تقفي أثار أقدامه 👣وتزايدت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في ليبيا منذ عام 2011، حيث شوهدت أسود ونمور تتجول برفقة أصحابها في الشوارع والأماكن العامة وداخل الأحياء السكنية في مختلف المدن الليبية.وتسببت تربية الحيوانات المفترسة في حوادث كثيرة؛ أشهرها وفاة عامل سوداني بعدما هجمت عليه مجموعة من الأسود التي كان يقوم برعايتها، داخل مزرعة خاصة في مدينة بنغازي شرق البلاد.