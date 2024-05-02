مشهد يأخذ العقول.. تصوير جوي لعبور الإبل بأودية شمال الحليفة

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر منصة " إكس"، مشهدا مبهجا تم التقاطه عن طريق التصوير الجوي لمجموعة من الإبل.



عبور مجموعة من الإبل وادي بالحليفة:



إبل وسط الثلوج بالطائف:



ويكشف الفيديو عن منظر بديع لقطيع من الإبل، أثناء أحد الأودية الساحرة في شمال الحليفة بالمملكة .كما يظهر الإبل وهي تسير بثقة عبر مجرى الوادي وتجمعات مياه السيول والأمطار الغزيرة، المحاطة بجمال الطبيعة الخلابة والتنوع البيئي بالمملكة.فيما أظهر مقطع فيديو آخر تداوله نشطاء على منصة إكس مشهدا مبهجا لمسيرة عدد من الإبل وسط الثلوج في الطائف.ويظهر مقطع الفيديو المتداول، مجموعة من الإبل تسير وسط البرد والثلوج التي غطت الطائف والتي ظهرت كلوحة بيضاء.كما تظهر الإبل وهي تسير من عدة اتجاهات في صفوف، حيث تحولت الصحراء إلى اللون الأبيض بسبب سقوط كميات كبيرة من البرد.أيضا تجمعت الإبل حول بعضها، وبدأت في تناول العشب الظاهر من الثلوج التي غطت المنطقة.