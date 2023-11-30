طار كلعبة في الهواء.. لن تصدق ما فعله ثور مع أسد (فيديو)

أ أ

وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا لا يصدق في معركة دارت بين ثور وأحد الأسود.





ثور يهاجم أسدا:



أسد وزرافة وجها لوجه:





pic.twitter.com/z7tu5qPaME The way this buffalo defends its friend November 27, 2023

اضافة اعلان

ويظهر مقطع الفيديو المتداول قطيعا من الجاموس، تمكن الأسد بالإمساك من أحد أفراده وطرحه أرضا.وعند قيامه بافتراسه حيث لم يستطع الثور التحرك، أقدم ثور آخر على مهاجمة الأسد.وقد أظهر مقطع الفيديو جرأة فائقة من الثور والذي قام بالهجوم على الأسد وضربه بقرونه، حيث قذفه لأمتار في الهواء كأنه لعبة طفل، وذلك لأجل تخليص أحد أفراد القطيع من براثن الأسد.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مواجهة فردية لأسد مع زرافة والتي انتهت بهروب الأسد.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة "اكس"، هجوم أسد على زرافة والتي لم تستسلم له.وأظهر الفيديو محاولة افتراس الأسد للزرافة من قبل احد أرجلها، حيث وجهت له عدة ضربات موجعة أجبرته فيها على الهروب.