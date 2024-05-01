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لوحة بيضاء.. مشهد مبهج لمسير الإبل وسط الثلوج والبرد في الطائف

الإبل
الإبل
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أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصة إكس مشهدا مبهجا لمسيرة عدد من الإبل وسط الثلوج في الطائف.

إبل وسط الثلوج بالطائف:

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ويظهر مقطع الفيديو المتداول، مجموعة من الإبل تسير وسط البرد والثلوج التي غطت الطائف والتي ظهرت كلوحة بيضاء.
كما تظهر الإبل وهي تسير من عدة اتجاهات في صفوف، حيث تحولت الصحراء إلى اللون الأبيض بسبب سقوط كميات كبيرة من البرد.
أيضا تجمعت الإبل حول بعضها، وبدأت في تناول العشب الظاهر من الثلوج التي غطت المنطقة.

قطيع من الإبل وسط بردية كثيفة بالدواسر:


وفي وقت سابق أظهر أيضا مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، قطيعا من الإبل وسط بردية كثيفة بوادي الدواسر في منطقة الرياض، في ظل حالة من التقلبات الجوية تشهدها العديد من المناطق.
ووثق المقطع، التفاف قطيع من الإبل وتجمعهم حول بعضهم البعض مع تساقط كثيف للبرد وتدني الحرارة ورياح نشطة.

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