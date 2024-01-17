مشهد طريف.. لن تتوقع ما فعلته الفيلة عند تعطل شاحنة محملة بالبرتقال

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وثق مقطع فيديو مشهدا طريفا لمجموعة من الفيلة على طريق عام، والتي استغلت تعطل شاحنة في جنوب أفريقيا.





فيلة تعترض شاحنة محملة بالبرتقال: اضافة اعلان



فيل يقتلع شجرة ضخمة:



أنثى فيل تسحق تمساحا:



pic.twitter.com/7DpnR1xSsl مصيبة قومٍ عند قومٍ فوائد.. مجموعة من الفيلة🐘 تستغل انشغال سائقي شاحنة محملة بالبرتقال في جنوب أفريقيا إطاراتها وتقوم بالتهام البرتقال #خبرني January 16, 2024

ويظهر مقطع الفيديو عددا من الفيلة وهي تقوم بتناول البرتقال، وذلك عقب تعطل شاحنة كانت تمر في طريق عام في جنوب أفريقيا.كما يظهر السائق ومساعده على ما يبدو وهما يقومان بإصلاح العطل الذي تسبب في تعطل الشاحنة، تاركين الأفيال لتأكل من البرتقال، حيث قامت بمد خراطيمها لتناوله.وعلق أحد النشطاء على المقطع بالقول : " مصيبة قومٍ عند قومٍ فوائد.. مجموعة من الفيلة تستغل انشغال سائقي شاحنة محملة بالبرتقال في جنوب أفريقيا إطاراتها وتقوم بالتهام البرتقال".وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا مذهلا لفيل قام باقتلاع شجرة ضخمة.وأظهر مقطع فيديو الفيل وهو يقوم بمحاولة على ما يبدو أنها مداعبة مع الشجرة، حيث قام بتحريكها عدة مرات.وعقب تحريكها من قبل الفيل اهتزت بطريقة عنيفة لتسقط على الأرض بعد اقتلاعها من جذورها ما يدل على قوة الفيل المذهلة.أيضا وثق مقطع فيديو آخر، والذي التقط خلال رحلة سياحية في زامبيا لحظات مروعة لأنثى فيل غاضبة وهي تسحق تمساحاً هدد صغيرها حتى الموت.وأظهر الفيديو، الذي التقطه سائح اسمه هانز هنريك هار، قيام أنثى الفيل الضخمة بالإمساك بالتمساح من ذيله ودهسه وسحقها حتى الموت.وظهر التمساح، الذي يبدو أن طوله يتراوح بين 8 و10 أقدام وحاول أن يفتك بصغيرها ، وهو يندفع في المياه الضحلة بينما تستمر أنثى الفيل في سحقه.وبعد دقائق معدودة، ظهرت أنثى الفيل وهي تمسك بالتمساح من ذيله، فيما باقي جسمه تحت الماء وتدهسه بأقدامها، بحسب صحيفة الصن البريطانية.وبعدها لم يظهر التمساح أي حركة وظل مستقراً تحت الماء، حتى نهاية الهجوم الغاضب، مما يشير إلى أنه أصيب بجروح قاتلة أو أنه نفق سحقاً.