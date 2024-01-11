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قفزة تفوق الوصف من قمة جبل مكتسي بالثلوج.. هذا ما فعله فهد مع وعل جبلي

فيديو
جانب من الفيديو
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا مذهلا لفهد قام بعملية صيد نادرة الحدوث من فوق قمة حبل مكتسي بالثلوج.

فهد ووعل جبلي:

ويظهر مقطع الفيديو المتداول ظهورا مفاجئا للفهد الصياد الذي ركض بسرعة نحو وعل جبلي وقام باصطياده.

كما يظهر الفيديو تبعات عملية الصيد حيث سقط الفهد وفريسته من فوق قمة الجبل الثلجي، والتي أدت لتزلجهم لمسافة بعيدة عن القمة فوق الصخور.

لكن في نهاية الفيديو، ظهر الفهد بدون إصابات ممسكا بفريسته التي استسلمت له في النهاية.

نمر يقفز فوق الصخور:


وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو متداول،  لحظة صعود نمر عربي جبال تهامة بعسير.

وقفز النمر فوق الصخور، في الوقت الذي كان يتم فيه التقاط حركته بواسطة إحدى الكاميرات.

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نمر وبطة وسط المياه:


أيضا وثق مقطع تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا طريفا لخديعة بطة لنمر كان قد أوشك على افتراسها وسط المياه.

ويظهر مقطع الفيديو اقتراب النمر من اصطياد فريسته وسط المياه والتي ظهر عليها الهدوء وعدم الفزع.

وعندما اقترب منها اختفت فجأة تحت المياه حيث بدا عليه العجز أمام حيلتها، حيث ظهرت مجددا خلفه دون أن يشعر بها وكأنها مستخفة بقوته.

معلومات عن النمر العربي:

ويعد النمر العربي من الحيوانات المهددة بالانقراض وتحرص الدولة على توفير كل السبل له منعا لانقراضه.

والنمر العربي من الحيوانات الثديية اللاحمة (آكلات اللحوم) والتي تتبع فصيلة السنوريات، وهو نوع فرعي من النمر موطنه شبه الجزيرة العربية الذي يشمل اليوم جنوب سوريا، وفلسطين، والسعودية، والإمارات، واليمن، وعمان. 

يُعتبر النمر العربي أكبر وأقوى أنواع القطط العربية، ولكنه يبقى الأصغر حجمًا بين سُلالات النمور جميعها، والتي تنتشر في قارتي آسيا وأفريقيا.

النمر مهدد بالانقراض


تم إدراجه على أنه مهدد بالانقراض على القائمة الحمراء للـ IUCN منذ عام 1996 حيث قُدر أن أقل من 200 فرد بري على قيد الحياة في عام 2006 ويُعتقد أن عددها ينخفض بشكل مستمر.

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