مشهد مرعب لما تخرجه الأفعى من السم في العضة الواحدة

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وثق مقطع فيديو مشهدا مرعبا تم تداوله على منصة "إكس"، والذي أظهر كمية السم التي تخرجه الأفعى في العضة الواحدة.





سم الأفعى في العضة الواحدة: اضافة اعلان



سم الأفعى:



شاهد سم الافعي في العضه الواحدة 🤯pic.twitter.com/lYWgsVrMjU — عالم الحيوان (@bkbuc) January 6, 2024

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله قيام أحد الصيادين أو الباحثين بإمساك أفعى وتوجيه أنيابها لأنبوب اختباري، حيث قامت بعضه على أنه فريستها، لينزل فيه كمية مرعبة من السم القاتل.ويعتبر سم الأفعى لعاب مُعدل بكثافة والذي يحتوي على الزعاف والذي مهمته شل حركة الفريسة والمساعدة على هضمها، والدفاع ضد الأخطار المحتملة.ويتم ضخه إلى جسم الضحية بعد اللدغة عن طريق الأنياب الداخلية، وبعض الحيوانات قادرة على البصق به أيضاً.أما الغدد التي تفرز الزعاف هي تعديل للغدد النكافية اللعابية الموجودة في الفقاريات الأخرى، وعادة ما تكون موجودة على كل جانب من الرأس، أسفل العين وخلفها، ومغلفة في غمد عضلي.وتحتوي الغدد على حويصلات هوائية كبيرة يتم فيها تخزين السم المركب قبل نقله عبر قناة إلى قاعدة أنياب المجرى أو أنبوبي يتم إخراجه من خلالها.