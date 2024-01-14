مشهد مذهل للبطريق وتغلبه على درجة حرارة 40 تحت الصفر

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا مذهلا لسرب من البطاريق، وكيف يتغلب على شدة الصقيع ودرجات الحرارة المنخفضة والتي تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر. اضافة اعلان







تغلب البطريق على شدة البرد:



معلومات مذهلة عن البطريق:





pic.twitter.com/Tg1VkweHtV تقوم البطاريق بالتجمع وتقترب من بعضها لتشعر في الدفء في درجة حرارة تصل ل-40 درجة مئوية!! 😬 January 11, 2024

وبحسب ما أظهره مقطع الفيديو المتداول، فإن البطاريق تقوم بالتجمع وتقترب من بعضها لتشعر في الدفء في درجة حرارة تصل لـ40 درجة مئوية تحت الصفر.يوجد 17 نوعا من أنواع طيور البطريق، وقد يختلف كل نوع اختلافًا طفيفًا، وفي الواقع قد تعيش جميع الأنواع في نصف الكرة الجنوبي.1-طائر البطريق له ريش أبيض وأسود ويتمايل عندما يمشي ولديه أيضًا جسم على شكل طوربيد وهذا الشكل يسمح له بالسباحة بسرعة 25 ميلاً في الساعة عبر الماء.2- تقضي طيور البطريق معظم وقتها في الماء بحثًا عن الطعام ومع ذلك لا يمكنهم السباحة للخلف.3- طائر البطريق من الطيور القوية للغاية ويمكنه أن يطلق نفسه في الهواء لمسافة قد تصل إلى 6 أقدام عند مغادرة الماء للعودة إلى الأرض.4- بدلا من ذلك يشربون الماء المالح ولديهم غدة خاصة في أجسامهم تقوم بإخراج الملح من الماء الذي يشربونه.5- لا تعيش طيور البطريق بالقرب من المياه العذبة، على الأقل لا تعيش طيور البطريق غير المجمدة.6- عندما يرغب البطريق في التحرك بسرعة عبر الجليد، يمكن رؤيته وهو يسقط على بطنه ويستخدم أذرعه لدفعه فوق السطح.7- لا تمتلك طيور البطريق دفاعات بيولوجية ضد الجراثيم الموجودة خارج القارة القطبية الجنوبية الباردة، لذا يصعب الحفاظ عليها بصحة جيدة في حدائق الحيوان.8- طيور البطريق من ذوات الدم الدافئ، حيث تبلغ درجة حرارة الجسم الطبيعية حوالي 100 درجة فهرنهايت.9- تمامًا مثل الحيتان، تحتوي طيور البطريق على طبقة من الدهون تحت جلدها تسمى “دهن” حيث يكون مغطى بالريش.10- تتزاوج طيور البطريق مدى الحياة وخلال موسم التزاوج، تتجه طيور البطريق إلى مناطق التعشيش الخاصة على الشاطئ.