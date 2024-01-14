الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مشهد مذهل للبطريق وتغلبه على درجة حرارة 40 تحت الصفر

ا
بطاريق
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا مذهلا لسرب من البطاريق، وكيف يتغلب على شدة الصقيع ودرجات الحرارة المنخفضة والتي تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر.اضافة اعلان


تغلب البطريق على شدة البرد:

وبحسب ما أظهره مقطع الفيديو المتداول، فإن البطاريق تقوم بالتجمع وتقترب من بعضها لتشعر في الدفء في درجة حرارة تصل لـ40 درجة مئوية تحت الصفر.

معلومات مذهلة عن البطريق:

يوجد 17 نوعا من أنواع طيور البطريق، وقد يختلف كل نوع اختلافًا طفيفًا، وفي الواقع قد تعيش جميع الأنواع في نصف الكرة الجنوبي.

1-طائر البطريق له ريش أبيض وأسود ويتمايل عندما يمشي ولديه أيضًا جسم على شكل طوربيد وهذا الشكل يسمح له بالسباحة بسرعة 25 ميلاً في الساعة عبر الماء.
2- تقضي طيور البطريق معظم وقتها في الماء بحثًا عن الطعام ومع ذلك لا يمكنهم السباحة للخلف.
3- طائر البطريق من الطيور القوية للغاية ويمكنه أن يطلق نفسه في الهواء لمسافة قد تصل إلى 6 أقدام عند مغادرة الماء للعودة إلى الأرض.
4- بدلا من ذلك يشربون الماء المالح ولديهم غدة خاصة في أجسامهم تقوم بإخراج الملح من الماء الذي يشربونه.
5- لا تعيش طيور البطريق بالقرب من المياه العذبة، على الأقل لا تعيش طيور البطريق غير المجمدة.
6- عندما يرغب البطريق في التحرك بسرعة عبر الجليد، يمكن رؤيته وهو يسقط على بطنه ويستخدم أذرعه لدفعه فوق السطح.
7- لا تمتلك طيور البطريق دفاعات بيولوجية ضد الجراثيم الموجودة خارج القارة القطبية الجنوبية الباردة، لذا يصعب الحفاظ عليها بصحة جيدة في حدائق الحيوان.
8- طيور البطريق من ذوات الدم الدافئ، حيث تبلغ درجة حرارة الجسم الطبيعية حوالي 100 درجة فهرنهايت.
9- تمامًا مثل الحيتان، تحتوي طيور البطريق على طبقة من الدهون تحت جلدها تسمى “دهن” حيث يكون مغطى بالريش.
10- تتزاوج طيور البطريق مدى الحياة وخلال موسم التزاوج، تتجه طيور البطريق إلى مناطق التعشيش الخاصة على الشاطئ.

اقرأ أيضا

قفزة تفوق الوصف من قمة جبل مكتسي بالثلوج.. هذا ما فعله فهد مع وعل جبلي

شاهد.. سحب المزن الركامي تزين الأفق في ينبع

شاهد.. لحظة اقتحام قناة تليفزيونية خلال بث مباشر واختطاف موظفيها

بالفيديو .. أمطار غزيرة وجريان السيول في غامد الزناد

شاهد.. السيول تتدفق كنهرٍ جارٍٍ شرق القنفذة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 7:15 م الخميس، 11 يناير 2024

تقاذفوه كالكرة .. أسد يتحول إلى لعبة بين قطيع من الجاموس

فيديو 12:01 ص الخميس، 11 يناير 2024

قفزة تفوق الوصف من قمة جبل مكتسي بالثلوج.. هذا ما فعله فهد مع وعل جبلي

أفعى 11:04 م الأحد، 07 يناير 2024

مشهد مرعب لما تخرجه الأفعى من السم في العضة الواحدة

قط 8:59 م الأربعاء، 03 يناير 2024

مشهد طريف لقطط برية تداعب مواطنا في صحراء البر

اقرأ أيضا

ا
5:46 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

أغرب حادث سيارة في عمان (فيديو)

ا
10:52 م الإثنين، 08 يناير 2024

مشهد غير متوقع.. سائق أقلع بسيارته وخرطوم الوقود لا يزال معلقا (فيديو متداول)

أفعى
11:04 م الأحد، 07 يناير 2024

مشهد مرعب لما تخرجه الأفعى من السم في العضة الواحدة

2024-01-07_20-54-16
9:42 م الأحد، 07 يناير 2024

شاهد.. أمطار غزيرة على الطائف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مساند
8:03 م الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من منصة مساند بشأن استقدام العمالة من الهند

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية
7:06 م الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. مفاجأة بشأن صدارة المملكة للخطوط الجوية وأسعار تذاكر 2024

WhatsApp Image 2024-01-14 at 5.39.53 PM
6:46 م الأحد، 14 يناير 2024

"توكلنا" يكشف عن أهم مزايا خدمة "واكب"

وزارة التعليم السعودية
6:31 م الأحد، 14 يناير 2024

التعليم تعلن عن أكثر من 100 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل

الإبداع
6:09 م الأحد، 14 يناير 2024

استشاري يحذر: 5 سلوكيات تقتل سمة التجديد في شخصيتك

السجن - عقوبة - الاحتيال المالي - النيابة العامة
6:03 م الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. تحذير من "النيابة العامة" بشأن عقوبة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة