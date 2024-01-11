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تقاذفوه كالكرة .. أسد يتحول إلى لعبة بين قطيع من الجاموس

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الأسد والجاموس
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا نادر الحدوث بين أسد وقطيع من الجاموس قاموا بمهاجمته.

أسد وقطيع من الجاموس:اضافة اعلان

ويظهر مقطع الفيديو المتداول قطيع الجاموس وقد التفّ حول الأسد وطرحوه أرضا.

أيضا أظهر الفيديو استسلام الأسد للقطيع، حيث تقاذفوه فيما بينهم ككرة في الهواء.

كما يظهر جرأة قطيع الجاموس حيث سحبوا الأسد من بين الأشجار ونطحوه بقرونهم، فيما لم يجرؤ باقي الأسود على إنقاذ الأسد الذي تحول من صياد إلى ضحية.

إنقاذ فصيل جاموس من فهد:


كما وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهد مذهلا لأم من قطيع جاموس دخلت في صراع مع فهد حتى تمكنت من إنقاذ فصيلها الصغير.

ويظهر مقطع الفيديو مفاجأة الفهد الصياد للأم وصغيرها، حيث كانت تسوقه أمامها، لتتفاجأ بانقضاض الفهد عليه.

وبالرغم من من تمكن الفهد من صيد الفصيل، إلا أن الأم لم تستسلم، وقام بقذفه بقرونها على الأرض وسارت خلفه لتحاصره بين قرونها وجذوع الأشجار.

ثور يهاجم أسدا:


أيضا وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا لا يصدق في معركة دارت بين ثور وأحد الأسود.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول قطيعا من الجاموس، تمكن الأسد بالإمساك من أحد أفراده وطرحه أرضا.

وعند قيامه بافتراسه حيث لم يستطع الثور التحرك، أقدم ثور آخر على مهاجمة الأسد.

وقد أظهر مقطع الفيديو جرأة فائقة من الثور والذي قام بالهجوم على الأسد وضربه بقرونه، حيث قذفه لأمتار في الهواء كأنه لعبة طفل، وذلك لأجل تخليص أحد أفراد القطيع من براثن الأسد.

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