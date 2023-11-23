فيديو مذهل لطائر يغلق ويفتح "صنبور الماء" ليروي ظمأه

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تداول نشطاء على منصة "إكس" مقطع فيديو يوثق مشهدا يفوق الوصف لطائر على ما يبدو أنه "ببغاء" يقوم بمحاولة ريّ ظمأه من خلال صنبور مياه.





طائر يروي ظمأه بطريقة مذهلة: اضافة اعلان



حيلة ذكية لغراب لأجل شرب الماء:



غراب يخرج دودة بحيلة ذكية:



وبحسب ما وثقه مقطع الفيديو المتداول يقوك الطائر بطريقة ذكية للغاية وكأنها لإنسان عاقل، حيث يقوم بفتح الصنبور بمنقاره لأجل وضعه في فتحة الصنبور لري عطشه.العجيب أن الطائر الذكي يقوم بتقليل تدفق المياه من فتحة الصنبور من خلال ضبطها من اليد والتحكم في نسبة المياه وكأنه إنسان عاقل، وذلك ليتمكن من الشرب بهدوء وإشباع نفسه من الماء .وفي وقائع مماثلة، وثق مقطع فيديو مشهدا مذهلا لغراب قام بحيلة ذكية لأجل إنقاذ نفسه من العطش.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس"، قيام غراب بوضع قطعة حجة في زجاجة ماء حتى يرتفع الماء في الزجاجة لأعلى ويتمكن بالوصول إليه من خلال منقاره.وعند ما يقوم بالشرب من الزجاجة وينقص الماء ولا يستطيع الوصول إليه يلقي حجرا مجددا ليرتفع الماء ويضع منقاره ويواصل الشرب وهكذا حتى يرتوي من الماء.وبحسب ما تم تداوله : " أن هذه الغربان التي تعيش في جزر شرق أستراليا حيرت العلماء بسبب ذكائها الشديد وأثبتت نبوغها خلال قدرتها على حل الألغاز التي لا يحلها إلا طفل بعمر 7 سنوات".أيضا وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" حيلة ذكية لغراب، والتي قام من خلالها بتوفير وجبة غذائية له.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، قيام الغراب بحيلة ذكية ومثابرة في الوصول إلى وجبته من خلال تكسير عود شجر.وعقب تكسيره للعود يقوم الغراب بوضعه في فمه ثم وضعه في أنبوب به "دودة" حيث تم إخراجها وقام بالتهامها كوجبة غذائية له.